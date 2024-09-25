檢追京華城案金流！上午第4度提訊彭振聲 下午將提訊沈慶京

台北地檢署偵辦京華城弊案，今上午9時許，4度提訊因涉圖利而被收押的前台北市副市長彭振聲。（記者王定傳攝）

2024/09/25 14:15

首次上稿：09:49

更新時間：14:15（新增下午將提訊沈慶京）

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，今上午9時許，4度提訊因涉嫌圖利而被收押的前台北市副市長彭振聲，繼續深入追查彭振聲等人有無開綠燈協助京華城取得超高容積率；下午則將再提訊威京集團主席沈慶京。

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檢廉偵辦京華城案發現，北市府有3大官員涉「開綠燈」予以助力，除前台北市長柯文哲外，還有受柯指派擔任京華城案專案經理的前台北市副市長兼都委會主委彭振聲，以及批示簽呈將京華城所提20％容積獎勵送進都委會的前都發局長黃景茂。

檢廉調查，2020年3月，柯文哲與應曉薇進行「便當會」後，就交辦京華城陳情案給都發局，甚至親核專簽核准此案送都委會研議，都委會之後更決議組京華城案專案小組。結果，彭振聲不顧多數委員「等市府與京華城行政訴訟判決出爐再論」意見，核准並採用少數委員「可與京華城研擬適當可行的補救」的意見。

此外，台北市議會昨公開「京華城容積違失案調查會議」紀錄，彭振聲曾在會議中表示，京華城案是因時任柯文哲交辦，才會辦理研議。

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