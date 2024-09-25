獨家》中國杭州副市長暫緩來台 「兩湖論壇」延至10月

中共日前取消34項台灣農產品零關稅，對台祭出經貿制裁後，原定9月26日在南投舉行的「兩湖論壇」，也因中方認為時機不宜，延至10月中下旬舉行。 （美聯社檔案照）

2024/09/25 09:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨執政的南投縣與浙江省杭州市每年輪流舉辦「兩湖論壇」（西湖與日月潭），據透露，中共日前取消34項台灣農產品零關稅，對台祭出經貿制裁後，原定9月26日在南投舉行的「兩湖論壇」，也因中方認為現在時機不宜，暫延至10月中下旬舉行。

「兩湖論壇」去年在中國杭州登場，南投縣長許淑華當時率農業局處官員赴中交流，促成南投茶葉銷中。今年論壇輪到南投舉辦，並由某政黨外圍組織擔任邀請單位，以專業交流方式申請中共官員來台，陸委會9月18日已批准同意。

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據透露，中共為「懲罰賴清德政府」，9月18日收回當年「連胡會」和「連宋會」所給的禮物，停止執行34項台灣農產品零關稅措施。杭州方則認為，現在兩岸氣氛不對，杭州副市長目前來台「時機不宜」，兩湖論壇延到10月中下旬再舉行。

知情官員指出，兩湖論壇已舉辦16屆，雖然政府極力排除統戰的風險，沒有國安及統戰的疑慮，才會放行讓相關人士進來，但這種活動難免會參雜一些統戰成分，希望對岸不要政治操作或故意矮化，有要求南投縣府必須確保農民權益。

關於舉辦兩湖論壇可促進兩岸觀光和交流，有助於農產品賣到中國？官員提及，「中共可能會你給一些好處，但不能過度依賴片面善意，因為這些統戰利多，未來會被武器化做為經濟脅迫工具，以後付出的代價可能更大」。

「應留意中共的養套殺！」官員說，中共不斷對台極限施壓，地方政府一廂情願「相信」中國善意，以為中共真的想幫助台灣農民，若全盤接受片面恩惠，將淪為中共統戰對象，也埋下經濟脅迫的風險，以後可能害到農民。

他強調，應協助農民開拓國際多元市場，而不是配合中共的統戰施惠，用「特許」方式處理經貿問題。從近年案例來看，依賴中國善意具有高度風險，不僅受到中共操控，落入養套殺陷阱，也給農民生計帶來困境。

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