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    羅廷瑋投棄權票引眾怒 支持者怒嗆：包一包回去當里長了

    有許多支持者在貼文底下批評羅，並怒嗆：「包一包回去當你的里長吧！」對比一眾藍營「藍勾勾」送暖，留言處可說是兩樣情。（資料照）

    有許多支持者在貼文底下批評羅，並怒嗆：「包一包回去當你的里長吧！」對比一眾藍營「藍勾勾」送暖，留言處可說是兩樣情。（資料照）

    2024/09/25 09:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨、民眾黨黨團昨日（24日）在立法院程序委員會封殺中央政府預算案，藍營立委羅廷瑋棄權，並未投票，引發藍營人士和支持者不滿，今早羅廷瑋在臉書發文道歉，有許多支持者在貼文底下批評羅，並怒嗆：「包一包回去當你的里長吧！」對比一眾藍營「藍勾勾」送暖，留言處可說是兩樣情。

    羅廷瑋在貼文中表示，他反省自己思慮不周，對支持者、對黨團同志感到抱歉，沒有盡到身為在野制衡者該盡的責任。羅廷瑋也指稱：「這幾個月來，我和我的團隊遭到了來自綠營排山倒海的霸凌，我也感到心力交瘁，我做出了令支持者失望，也令我後悔至極的錯誤決定，在程序委員會就退回總預算的表決，投下了棄權票。」

    在羅廷瑋貼文底下，包括立委徐巧芯、涂權吉、林沛祥、牛煦庭、羅智強；新北市議員江怡臻、國民黨文傳會副主委林家興、台北市議員游淑慧等人都在留言送暖，部分藍營支持者也留言鼓勵，不過仍有大批網友批評羅廷瑋的「棄權」舉動。

    許多網友留言：「一月十三號我搭車回家投給你，就是讓你投棄權的？」、「包一包回去當你的里長吧，怕屁？」、「可憐，以後不用選了，沒有政黨敢用你這種人！」、「都幾歲的人了，還在思慮不周…...你怎麼不說當初參加立委選舉是自己思慮不周。」、「希望你剩下的任期夠堅強，下屆不要選就不會有壓力了。」、「沒關係，看是要自己辭職還是下次不要再選。」、「所以民進黨怎麼霸凌你說得出來嗎？藉口一堆。」、「你下次應該沒有機會了，還沒打先投降。」、「這次的背叛，沒有下次的連任了~」

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