影武者？威震集團吳明達遭槍擊 郝姓角頭被聲押禁見

今年7月槍手彭郁翰伏擊威震集團吳明達，檢方懷疑幕後影武者為郝姓角頭，昨指揮警方逮捕郝男，預計今天上午移送士檢複訊。（資料照，記者王冠仁翻攝）

2024/09/25 19:43

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伏擊威震集團吳明達 槍手彭郁翰收押禁見

追查幕後影武者！涉威震集團吳明達槍擊案 北市刑大逮郝姓角頭

〔記者溫于德／台北報導〕有黑道背景的「威震集團」前董事長吳明達，7月間被槍手彭郁翰伏擊，檢方經續追幕後影武者者，昨日指揮警方逮捕四海幫郝姓角頭共10人，並初步釐清應與台北市松山區一間大型三溫暖糾紛有關，昨晚經士林地檢署漏夜複訊，依組織犯罪、殺人未遂等罪諭令宋姓男子等5人各5萬至6萬元交保；董、蔡兩名共犯今晚被諭令個20萬、10萬交保，郝姓角頭與李姓共犯則遭聲押禁見。

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彭姓槍手7月10日下午5時30分假裝在泊車櫃台附近等人，待吳明達步出等待上車時，涉嫌從背後對吳明達及其小弟連開4槍。吳明達在其他小弟協助下自行搭車就醫。彭男犯後直接帶槍前往附近大同警分局寧夏路派出所投案。

檢警懷疑彭男受人指使犯案，經調查，發現郝姓角頭與在台北市松山區經營大型三溫暖的楊姓金主有3000萬元糾紛，對方曾被不明身分的小弟藉故滋擾；而吳明達自認有資格可以居中攬事，不久後吳遭人槍擊教訓。

士檢決定昨日指揮台北市刑警大隊，搜索並逮獲郝姓角頭共10人，然郝等人到案後都否認犯案，警方仍依法先將宋等5人移送，檢方複訊後諭令宋男5萬元交保，柯、汪、蒲、李各6萬元，郝等被告待今日警詢後移送，由士檢決定強制處分。

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