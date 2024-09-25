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    大巨蛋已17次漏水 許淑華要求建立評鑑機制

    民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

    民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

    2024/09/25 00:14

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋上週末舉行中信兄弟球星周思齊引退賽，2天比賽吸引8萬人次進場創下紀錄，不過場外下大雨，場內座位區再度漏水，引發批評。台北市議員許淑華批評，大巨蛋啟用不到一年發生17次漏水事件，遠雄集團提出的解決方案，竟是「受影響座位暫時不賣票」，她要求加強監督遠雄改善工程、盡快建立評鑑機制。

    許淑華指出，上週末傳奇選手周思齊引退儀式發生漏水，對所有選手與球迷都非常不尊重，她調閱資料，盤點大巨蛋從去年底啟用以來，發生多達17次漏水，遠雄集團提出的解決方案，居然是「受影響座位暫時不賣票」，「真的可以再荒謬一點。」

    許淑華發現，無論是漏水，以及7月爆發「座椅吃球」事件，「原訂改善期限」都是10月底，若按照期程，豈不要讓大家淋雨看國慶演唱會？蔣萬安因受到輿論抨擊，才急忙改口，承諾「嚴重區域會在10月4日前改善」，國慶晚會後，緊接著要舉辦首場演唱會、年底還將主辦世界12強賽，受到全球矚目。

    許淑華要求，加強監督遠雄改善工程，絕不能讓國慶晚會發生漏水，蔣萬安急著想要現成的政績，天天喊大巨蛋要辦這個、要辦那個，可是追查評鑑機制準備狀況，體育局居然回覆「明年上半才籌組委員會，明年9月才開會」。

    許淑華批評，蔣萬安為了做表面功夫，各種娛樂活動的程序都以最快速度處理，但一輪到面對財團，就突然變得超級懶散，每件事都回覆「明年再處理」，她必須提醒蔣萬安是台北市長，不是遠雄集團的小弟，她要求盡速落實合約，建立評鑑機制！

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