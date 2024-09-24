檢調追進口蛋案14路搜索、約談官員 農業部：配合司法調查

超思亮采進口蛋案檢調今搜索農業部、畜產會，和兩家貿易商。（資料照）

2024/09/24 17:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕台北地檢署偵辦去年引發爭議的進口蛋案，經長時間調閱相關公文、會議及進出口單據，認為全案涉及公務員圖利，以及承攬業者詐欺等罪，北檢今指揮調查局兵分14路展開搜索，搜索地點包括農業部、畜產會及超思、亮采等進口蛋業者，農業部今（24日）表示，配合司法調查，以釐清案情。

前年與去年因應國內雞蛋供應緊張，農業部啟動進口蛋措施，但超思和亮采兩家公司進口蛋被外界質疑，其中亮采為2022年8月取得日本進口雞蛋許可的公司，畜產會取得雞蛋後，亮采於9月請畜產會付款給超思，該會檢視兩者委任關係後，在9月才付款給超思，對於為何畜產會委託的是亮采，最後卻付款給超思，農業部曾表示，還需進一步釐清亮采與超思的商業關係，已移請檢調調查。

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北檢今搜索農業部、畜產會，還有超思、亮采等2家業者，也約談農業部陳姓官員、畜產會龔姓、吳姓人員，農業部回應表示，配合司法調查，以釐清案情，也重申2022年至2023年間國內雞蛋供應嚴重不足，為解決民怨，部內的同仁勇於承擔責任，不分晝夜、努力調節國內雞蛋供需，過程中有未竟之處，農業部也進行行政調查，並主動將結果移送檢調單位，後續將提供相關人員法律協助。

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