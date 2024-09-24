藍白再度封殺總預算案 卓榮泰：仍盼儘速付委好好討論

行政院長卓榮泰今於院會答詢時表示，誠摯希望大家能夠心平氣和、理性看待整部預算，中央與地方預算是一體的，盼儘速付委審議。（記者塗建榮攝）

2024/09/24 15:35

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院20日開議，國民黨團、民眾黨團聯手將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，今（24）日藍白再度於程委會封殺總預算案，不讓它付委審查。對此，行政院長卓榮泰今於院會答詢時表示，誠摯希望大家能夠心平氣和、理性看待整部預算，中央與地方預算是一體的，盼儘速付委審議，任何刪減意見都能好好討論，我們都予以尊重。

立院院會今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。民進黨立委黃秀芳質詢時表示，中午藍白在程序委員會退回總預算案，她擔任三屆立委第一次碰到，應是有史以來第一次，預算會期卻無預算可審，影響層面廣大，包括社福、教育、國防，以及要給學子、中低收的補助都受影響，詢問院長如何因應。

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卓榮泰表示，誠摯希望大家能夠心平氣和、理性看待整部預算，預算中縱然有很多人事和一般法定支出，還是可以依法執行，但重點在於新增業務，若總預算案沒通過將無法施行。

「我願意誠摯說明。」卓榮泰說，無論是中央訂的任何政策，或未來要和地方合作的預算，包含一般性補助及統籌補助，這是中央預算的一個整體，不會地方的就不在意，中央的就比較著急，將整筆預算完整地交付立院審議。

卓榮泰指出，他仍希望能儘快讓總預算案付委實質審查，「我們會具體說明清楚，有任何刪減意見，大家可以好好討論，我們都予以尊重。」

黃秀芳說，總預算影響全台人民，她身為區域立委，當然希望中央補助地方經費可以快速到達，卻在第一關就被擋掉，中央很難挹注地方，尤其是建設。希望不論是在野黨所有立委都要去省思，這影響全台人民，而地方縣市國民黨執政更多，影響層面非常廣，希望所有立委同事針對這部分應該要好好思考。

民進黨立委黃秀芳質詢行政院長卓榮泰。（記者謝君臨翻攝）

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