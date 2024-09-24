張斯綱證實北士科案港商被勸退 調查小組報告將送檢調查貓膩

台北市議會北士科調查小組召集人張斯綱。（資料照）

2024/09/24 15:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市前市長柯文哲任內北投士林科技園區設定地上權案，遭疑圖利新光人壽，如今又爆出當時有家港商還被勸退，未能投標。台北市議會北士科調查小組召集人張斯綱今證實，當時確實有一家港商有興趣，最後不了了之；此案因為市府決策過程反覆造成商機流失。調查小組也會將報告提供給檢調、監察院，調查此案有無貓膩或利益連結。

張斯綱表示，當時確實有一家全球性物流公司的港商，調查小組也曾發函希望說明，但對方最後未說明，至於為何港商後來沒到北士科就不得而知，可能有自己投資計劃。張認為，此事件凸顯當時有跨國企業對於北士科的土地有興趣，想設立跨國總部，但後來不了了之，這對產業升級有點可惜。

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至於該港商國際性是否會比新光人壽更高，張斯綱認為這是後見之明，但若當時招標決策過程明確，例如要作為跨國企業總部，說不定會有跨國企業參加。張透露，當時有大型資通訊公司曾對北士科土地有興趣，希望聯合附近醫學院規劃智慧醫療園區，後來因政策不明確不了了之。張斯綱認為，調查報告凸顯決策過程中的反覆造成商機流失，政策不明也導致開標作業不斷延後。

對於《鏡週刊》稱T17、T18由柯文哲親簽，也是新光人壽得標，且從生技醫療產業放寬至不限產業類別，最終由新光集團投標也免附投資計劃書。張斯綱表示，調查小組報告結論就是認為計畫一改再改，從智慧醫療園區變為一般性都市計畫。至於為何由新光集團得標，後來也沒有投資計劃書，張坦言從目前文件查不出有無關聯性，但會將報告提供給檢調、監察院，調查中間有無一些貓膩或利益連結。

張斯綱也將北士科案與京華城案比較，京華城案還有都委會開會，北士科案屬政策執行與決策，兩案SOP不同，北士科更掌握在台北市政府決策權內，市府要怎麼變動就會照其意思走。張說，園區從前市長郝龍斌時期就有找中華經濟研究院建議做智慧醫療園區，且榮總、新光、振興醫院都在附近，確實有條件，但後來經歷幾次流標變成一般性園區。張斯綱認為，中間的決策反覆與調整，造成北士科變成北市府可被檢視的地方。

至於究責部分，張斯綱說，以政府決策而言，首長要負責任，雖然有時候是他人代行，但最後政治責任仍在首長，若出現失誤首長應該負責，不能因為沒看過公文就不負責，或將責任推給簽名代行的人身上。張斯綱也說，柯文哲剛擔任市長時，大家認為是清廉透明，外界對他有很大期待，但柯文哲卸任卻爆出多個案件，與原本有落差，他呼籲若柯文哲對自己有信心，應該窮究一切證據，證明自己還是10年前的柯文哲。

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