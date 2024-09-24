不懂民眾黨為何要告端木正 蔡壁如爆：事後柯文哲想撤告

民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如接受網路節目《中午來開匯》專訪。（中午來開匯節目提供）

2024/09/24 15:20

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，日前爆發的政治獻金假帳風波也仍未平息。民眾黨前立委、台中市政府顧問蔡壁如今日在網路節目《中午來開匯》中直言，她很訝異當初柯辦競選團隊會去提告會計師端木正，更透露在提告端的隔天，柯文哲是撤告的。

蔡壁如指出，政治獻金記帳問題，時任柯競辦總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗、辦公室主任都應負責任。她很驚訝柯文哲會去告那個會計師，當民眾黨開記者會把全部的問題都歸給會計師時，她心想怎麼會想要去告會計師，會計師一定知道亂七八糟的帳目來源，更不會甘冒被吊銷執照，一定是有人指使或指示他。

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蔡壁如透露，在提告端木正後的隔天，柯主席是想要撤告的，但當時會計師已被檢調約談，所以柯文哲就叫旁邊的人去約端木正，想聯繫是否能跟柯講講話，卻都聯繫不到端木正，「其中有一個人跑來問我，跟端木正熟嗎？是否能聯繫到端木正。」

蔡壁如說，當時自己回應那位幕僚，撤告就撤告，也不要去跟端木正連繫了，因為他的手機被沒收了，還拼命寫LINE給他，檢調都知道。她直言，民眾黨真的是太可愛了，檢調都能看到他們傳的LINE。

針對民眾黨過去高喊「垃圾不分藍綠」，如今卻爆出帳目問題，蔡壁如坦言，真的不嚴明，公關危機的處理ABC，不就是這麼簡單，為何要開記者會說報錯幾條？

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