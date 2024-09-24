華國美學再現？慶籌會公布國慶紀念品 國旗配色毛巾印「榮耀時刻」

迎接雙十國慶，慶籌會大會處長虢恕仁以及擔任國慶大會主持人的台視主播鄔凱雯、中天主播林佩潔今（24日）共同開箱113年國慶大會禮賓紀念品。（慶籌會提供）

2024/09/24 15:13

〔記者李文馨／台北報導〕迎接雙十國慶，慶籌會大會處長虢恕仁以及擔任國慶大會主持人的台視主播鄔凱雯、中天主播林佩潔今（24日）共同開箱113年國慶大會禮賓紀念品，包含融合雙十LOGO，搭配國旗藍白紅的顏色元素的棒球帽、徽章及提袋，並推出限量台灣製保溫杯及國慶煎餅；另外也特別製作印有國旗配色的「榮耀時刻」涼感巾，向為國爭光的台灣選手致敬。

慶籌會表示，今年國慶貴賓帽採棒球帽款式，設計融合雙十LOGO，並巧妙搭配國旗藍白紅的顏色元素，象徵熱血奮鬥寓意；今年的國慶保溫瓶，由台灣廠商自製，不僅具備實用可拆卸的濾蕊設計外，更減少塑膠材料的使用；國慶煎餅則以梅花與主視覺LOGO，烙下獨一無二的專屬印記；另，此次禮賓紀念品也提供口罩、礦泉水、濕紙巾、國旗及紋身貼紙等小物，以表示對來賓誠摯的歡迎與感謝，並象徵著對台灣這片美麗土地永續發展的承諾。

慶籌會提到，為讓無法出席國慶大會的民眾也有機會獲得國慶禮賓紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書追蹤粉專、公開分享活動貼文再tag2位朋友，將抽出100名幸運兒贈送限量國慶紀念品，抽獎訊息即將推出，歡迎全民一起關注參與。虢恕仁補充，此次紀念小物的設計，有諮詢國慶主視覺的設計團隊，而設計團隊也是選擇「匿名」方式呈現。

此外，虢恕仁表示，今年國歌領唱團體，邀請2023及2024年於世界合唱大賽榮獲金牌的尼布恩合唱團、高雄市寶來國中、荖濃國小及桃園區建山國小合唱團學生，與領唱代表共同領唱國歌；來自南台灣山林的天籟之聲將響徹總統府前廣場，他們身著布農族與平埔族傳統服飾，與領唱代表齊聲唱響國歌，為典禮帶來莊嚴與感動。

虢恕仁說，第二個表演團體，則感謝花蓮縣政府的協助，邀請花蓮縣的阿勒飛斯文化藝術團，將為國人帶來「Kalingko 花蓮溪的風」，以花蓮六大原住民族群共同的傳統樂舞與豐美文化特色，並邀請金曲音樂製作人鍾興民老師與阿勒飛斯舞團賦予古謠豐富的層次，以「多音交響•族群禮讚」的精神，展現花蓮在歷經天災後，仍積極勇敢的面對各項挑戰，也為國家祈福並帶來勇氣，共同慶賀中華民國生日快樂。

至於國歌領唱人由誰擔任，虢恕仁表示，國歌領唱代表是對國家有重大意義的人物，目前只能透露這樣的資訊，而此次國慶典禮的規劃有三層次，第一，緬懷感恩過去為台灣奉獻的先烈；第二，向今日的榮耀致敬；第三，展現團結共榮的明天。

迎接雙十國慶，慶籌會大會處長虢恕仁以及擔任國慶大會主持人的台視主播鄔凱雯、中天主播林佩潔今（24日）共同開箱113年國慶大會禮賓紀念品。（慶籌會提供）

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