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    雙十國慶將至 總統府周邊明起展開一連串交管

    總統府周邊道路將於明天開始展開相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    總統府周邊道路將於明天開始展開相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    2024/09/24 14:28

    〔記者王冠仁／台北報導〕雙十國慶大會活動即將到來，台北市警局為了配合相關設備進場、搭建，以及重慶南路、寶慶路等路段實施夜間標線作業及演練，從明天開始將在總統府周邊道路進行交通疏導管制措施。警方呼籲民眾行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導。

    中正一分局表示，因應國慶活動相關的交通管制措施，預計從明天22時起展開，並於10月11日早上7時結束。

    詳細交管說明如下：

    一、9月25日22時至24時為LED視訊牆及光雕展演布幕牆搭設作業（第一階段），管制凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街（均不含）】東、西雙向內側各3線車道（外側各2線車道維持通行）。

    二、9月26日0時至10月11日7時為LED視訊牆及光雕展演布幕牆搭設作業（第二階段），管制凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街（均不含）】東、西雙向全線車道，另擴大管制懷寧街【寶慶路至凱道（均不含）】北往南方向。

    三、9月26日、9月27日、10月1日至4日，每日0時至5時（共6日）辦理演練，活動範圍為衡陽路（不含）以南、懷寧街（不含）以西、貴陽街（不含）以北、博愛路（不含）以東，管制路段如下：

    （一）凱道【重慶南路（含）至懷寧街（不含）】東、西雙向全線。

    （二）懷寧街【衡陽路至凱道（均不含）】北往南方向。

    （三）重慶南路【衡陽路至貴陽街（均不含）】南、北雙向全線。

    （四）寶慶路【博愛路至懷寧街（均不含）】東、西雙向全線。

    四、9月26日22時至9月27日7時進行牌樓搭建，管制凱達格蘭大道【公園路至中山南路（均不含）】東、西雙向全線車道。

    五、9月26日23時至9月27日4時、9月30日23時至10月1日4時辦理國慶大會夜間標線作業（夜校），活動範圍為忠孝西路（含南側2線車道）、襄陽路（不含）以南，懷寧街（不含）、公園路（不含）以西，愛國西路（不含）以北，博愛路（不含）以東，管制路段如下：

    （一）凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向全線。

    （二）貴陽街【博愛路至公園路（均不含）】東、西雙向全線。

    （三）寶慶路【博愛路（不含）至懷寧街（含）】東、西雙向全線。

    （四）衡陽路【懷寧街（含）至博愛路（不含）】東往西方向全線。

    （五）襄陽路【重慶南路（含）至懷寧街（不含）】東、西雙向全線，另館前襄陽擴大管制往西。

    （六）武昌街【懷寧街至博愛路（均不含）】東往西方向全線。

    （七）漢口街【博愛路至懷寧街（均不含）】西往東方向全線。

    （八）開封街【懷寧街至博愛路（均不含）】東往西方向全線。

    （九）忠孝西路【博愛路至懷寧街（均不含）】西往東方向南側2線車道。

    （十）重慶南路【忠孝西路（含南側2線車道）至愛國西路（不含）】南、北雙向全線。

    （十一）懷寧街【襄陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向全線。

    警方說，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。交通管制訊息也將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域。

    總統府周邊道路將於明天開始展開相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    總統府周邊道路將於明天開始展開相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    總統府周邊道路將於明天開始展開相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    總統府周邊道路將於明天開始展開相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    總統府周邊道路將於明天開始展開相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    總統府周邊道路將於明天開始展開相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

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