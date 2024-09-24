獨家》北市議會京華城容積違失案 調查會議記錄全曝光

台北市議會「京華城容積違失案」調查小組會議「速紀錄」，已全部公開上網。示意圖。（資料照）

2024/09/24 14:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市議會組成「京華城容積違失案」調查小組，自今年5月6日起陸續召開多場調查會議，台北市議會工務委員會今（24）將已完成的9場會議「速紀錄」公開上網，會議中每一位議員的發言都清楚記錄；其中最近一次的紀錄為前副市長彭振聲出席說明的內容，他在會議中強調，京華城案是從2020年有人來拜託他可不可以排研議案開始，並說明他從未參加過協調會。

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城弊案收押禁見，身為議會調查小組召集人的國民黨議員游淑慧，在每一次小組會議後代表出面對外說明會議討論重點，成為民眾黨、小草出征的主要對象，日前立委、前副市長黃珊珊的子弟兵、台北市議員陳宥承更指控她洩密，把未定稿公告的會議紀錄提供給友好媒體；游淑慧當時就反擊，調查小組會議記錄不是密件，每個成員都有每次會議記錄的電子檔。

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小組在原訂最後一次的9月19日第10次會議中，決議要公開會議速紀錄；目前已完成公布9場會議「速紀錄」，最近一場是8月26日彭振聲出席說明的會議，除了之前已由游淑慧轉述柯文哲交辦、被指定為PM之外，彭振聲闡述了他公職生涯從高雄市前市長王玉雲到台北市前市長柯文哲，歷經10位市長，再通過考試進到公務體系，1個人單槍匹馬到台北市政府，剛開始不敢住台北，因為擔心3個月就被砍頭，收拾包袱回高雄。

彭振聲在會議中說，京華城案從2020年才開始，有人來拜託可不可以排研議案？他說不行，所有進入都委會的案子都要經過都市發展局，公家對公家，沒有私人對都委會。他說明完以後，人就離開了。

至於2020年5月21日都委會第765次會議中，成立專案小組研議是否有補救的方案，所有的委員都認為容積560%，其他的不用談；當天會議有正反意見，他認為這個案子很複雜，希望能夠組成專案小組先研議。過程中市長的便當會他都沒有參加，並不知道2021年8月10日和議員有一個座談會，「老實講我也忘記有這樣的一個座談會」，事後看到紀錄，柯文哲批示擔任PM，他也很納悶，2020年的事情，怎麼到了2021年的會議紀錄說要如何協助。

彭振聲當時表示，當年他擔任的PM加起來超過260個，「每次開會市長經常會說這個案子由我擔任PM」，強調京華城案從2020年開始很多的協調會他都沒有參加，所有進入都委會的案子也都依照行政程序進行的。他自己也把最後一次第783次都委會會議會議聽了4、5次，「整個會議過程都是沒有偏袒的」，而且依照各級都市計畫委員會組織規程，主席是沒有權力的，不能對某個案子設定特別條件，因為外部委員比內部委員還要多。

台北市議會「京華城容積違失案」調查小組會議「速紀錄」，已全部公開上網。（截圖自台北市議會網站）

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