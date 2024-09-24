總預算被退回 卓榮泰：希望儘速溝通、儘快付委

卓榮泰表示，希望總預算案儘速溝通、儘快付委，之後立法院實質審查、詳細審查。（記者塗建榮攝）

2024/09/24 14:10

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院在野黨團20日聯手退回明年度中央政府總預算案，立法院會今天進行對行政院長卓榮泰施政報告質詢，國民黨立委洪孟楷質詢指出，總預算案退回程序委員會之後，行政部門有沒有打算調整總預算案？對此，卓榮泰表示，希望儘速溝通、儘快付委，之後立法院實質審查、詳細審查，行政院誠意的溝通和說明，是要維護行政院預算的完整性、預算權的完整性。

卓榮泰表示，若能在法定時間通過，對國家及人民都好，行政院編列預算，就是法定的權限。行政部門不會怠惰和立法院的溝通，很多新增預算，代表下一年度政府的政策，如果新增預算無法執行，政府大開腳步向前走的速度就會慢，他呼籲大家團結。

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另外，洪孟楷質詢指出，過去幾任總統都曾與在野黨領袖座談，賴清德總統作為40％民意的少數總統，卻毫無打算與在野黨溝通，相當罕見。對此，卓榮泰表示，總統沒有不願意與在野黨溝通，但對於是否要親自去溝通，「總統自有判斷」。

卓榮泰表示，總統尊重五院體制憲法結構，不會輕易啟動院際協商，但是他跟五院院長各種場合碰面都會有的。總統在院際溝通不良、有重大事件發生時，可以啟動院際協商。

洪孟楷追問，那何時啟動？卓榮泰說：「總統自有判斷」；洪孟楷質疑，總統就是不願意跟在野黨溝通，卓表示：「總統沒有不願意」；洪再問，「但是他沒有行動」，卓再說明，「他自有判斷」。

洪孟楷表示，希望卓榮泰回去轉達給總統，若願意邀請在野黨開國是會議，在野黨都很樂意，對此，卓榮泰表示，洪孟楷的建議總統一定都聽得到，不用他去建議，總統都非常重視立委的意見。

洪孟楷也問，卓榮泰自己有沒有意願跟在野黨領袖溝通？卓榮泰表示，他現在的工作還是比較適合跟立法院長韓國瑜或其他院長去溝通，「我平常跟韓院長各種溝通都很多的」，至於各黨主席應該是由主席之間去做黨務交流才比較順暢。

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