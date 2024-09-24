國民黨團：退回總預算未刪一毛錢 是要求行政院重編

國民黨立法院黨團「退回中央政府總預算 綠能！你不能？」記者會，立委陳玉珍（左起）、王鴻薇、賴士葆。（記者陳逸寬攝）

2024/09/24 14:05

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院在野黨團以原民會未編足禁伐補償預算為由，在20日聯手退回明年度中央政府總預算案，國民黨團今日召開記者會，強調在野退回總預算是要行政院應該要把該編列的法定預算編入，如原住民禁伐補償、公糧收購、健保點值等，並沒有刪除預算一毛錢，是要求行政院重編。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，上週五在野黨退回114年度中央政府總預算，執政民進黨隨即發動網軍側翼、綠營民嘴、各級民代鋪天蓋地發布假訊息，抹黑、造謠在野黨把育兒津貼、老人長照、租屋津貼通通刪除，讓政務無法推動。

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王鴻薇指出，過去民進黨在野時，也曾經提出退回中央政府總預算。民進黨團總召柯建銘曾說過，「對中央政府總預算有意見時，處理方式包括退回總預算、修正、說明、通過或擇期再議。」換句話說，柯建銘總召很清楚退回總預算是處理方式之一，難道只有柯建銘總召可以？在野黨就不可以？

王鴻薇還說，賴清德總統過去也曾在立委任內提案，要求行政院撤回中央政府總預算案，「難道你當總統之後，立委就不能提案撤回總預算案？這是哪門子的民主、法治？」

王鴻薇強調，退回中央政府總預算，不應該是民進黨的專利，當在野黨發現行政院總預算有疏失，針對法定預算和在立法院達成決議事項如公糧收購價格調整、健保點值調整等預算該編而未編，要求行政院重新做檢討，何錯之有？國民黨團呼籲不要只有綠能，你不能。

國民黨立委賴士葆也說，原來只要立法院通過的法案，只要民進黨不喜歡，就要提釋憲。難道大法官變成賴清德總統的禁衛軍？賴清德稱帝的籌安會？也難怪雙少數的總統賴清德，始終不願和在野黨領袖坐下來好好溝通。

賴士葆認為，賴清德總統、卓榮泰院長心中只有民進黨的利益，這次在野黨退回總預算，是要告訴行政院不能違法不編列，呼籲卓榮泰盡快溝通，承諾將未編入之預算補回。

國民黨立委陳玉珍表示，民進黨在野時也曾用過相同議事手段無數回。在野黨要求政府按照多數民意行政，如果政府不照做，退回總預算也只是剛好而已，監督政府施政，本來就是民主政治的真諦。

陳玉珍呼籲民進黨府要走正道，退回總預算後要好好重編，不要再繼續發動網軍側翼詐騙人民。

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