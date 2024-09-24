他弄丟奶奶戴一輩子金項鍊 焦急致電派出所結局超暖

這名網友分享找回金項鍊過程，相當感動。（圖擷自「爆料公社二社」臉書社團）

2024/09/24 14:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友因不慎將奶奶戴了一輩子金項鍊弄丟，抱著一絲希望致電大安區敦南派出所求助，孰料警員說有好心人士撿到1條金項鍊後送到分局，前往分局查看真的同條項鍊，事發後特別將此溫暖故事上傳至社群平台，PO文曝光引發熱烈討論。

這名網友23日於「爆料公社二社」臉書社團發文提及，奶奶約26年前贈予1條戴了一輩子的金項鍊，相當具有意義。然而，他於22日晚間正要洗澡發現脖子上金項鍊不見，四處尋找都未發現蹤跡，隔日抱著一絲希望致電多個派出所，沒想到大安區敦南所警員說「今天凌晨有送過來1條（金項鍊），你方便過來看一下嗎？」

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原PO抵達大安敦南派出所，經確認確實是自己的項鍊，特別透過警員和這名善心人士約見面當面表達感謝，他說「我遺失的地點離派出所其實不近，這位熱心的先生還專程送過去」，「非常感謝你，好人一生平安，住在木柵的鄭先生」

這名網友直呼，「台灣真的是充滿善心、隨時隨地都能感受到人情味的地方，原本丟了東西心情很差，結果因為這樣的善意，整個都被治癒了。」

PO文曝光引發大量網友討論，有網友說「遇到這種好人，暖心一輩子」、「好人一生平安」、「真的超級好人！尤其在現在金價非常之貴的現況下，拾得人沒有被誘惑蒙蔽」，還有網友笑說「那個人這輩子上廁所都會有衛生紙，喝水不會嗆到，路邊停車不會沒有位置」。

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