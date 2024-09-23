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    台2線區間測速、淡水關渡橋科技執法 10/16上路

    台二線79.7K至84K（鼻頭至南雅奇岩附近）路段雙向，10月16日起納入區間測速路段。（新北交大提供）

    台二線79.7K至84K（鼻頭至南雅奇岩附近）路段雙向，10月16日起納入區間測速路段。（新北交大提供）

    2024/09/23 22:59

    〔記者董冠怡／新北報導〕台二線常有車輛翻覆或衝至對向車道事故，均與速度有關且為大型車行駛熱點；淡水區關渡橋（往淡水台北方向，下同）常見不依標線指示變換車道，也屬易肇事路段。新北市警察局交通警察大隊今天宣布，10月16日開始，台二線79.7K至84K（鼻頭至南雅奇岩附近）路段雙向納入區間測速路段、淡水區關渡橋違規偵測上路。

    交大表示，台二線79.7K至84K多彎曲及上下坡，交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段核定速限每小時六十公里，用路人途經彎道應減速行駛，避免失控發生危險。

    交大指出，淡水區關渡橋常不時可見駕駛人變換車道不依標線指示，跨越雙白線，導致多起交通事故，故規劃以智慧型雲端科技執法設備蒐集違規資料，10月16日實施，呼籲切勿貪一時之便，硬闖內線車道。

    此外，台二線貢寮105.8K至113.2K區間測速3月啟用；交大說明，此處路幅狹窄，為了避免車輛不良駕駛行為或為躲避區間偵測，而有跨越雙黃線侵入對向車道情形，在區間起終點另增加逆向雙黃線行駛違規偵測，統計3月至8月，共計取締超速29件、不依規定駛入來車道19件，期間路段發生事故8件、較去年同期減少9件，降幅達5成3。

    淡水區關渡橋科技執法取締違規跨越雙白線，10月16日啟用。（新北交大提供）

    淡水區關渡橋科技執法取締違規跨越雙白線，10月16日啟用。（新北交大提供）

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