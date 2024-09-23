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    首頁　>　臺北市

    提升漁民保障 農業部預告海上遇難保險金提高至200萬

    農業部預告修法，將提高漁民在海上作業不幸遇難的保險金到200萬元，預計10月下旬上路。示意圖。（資料照）

    農業部預告修法，將提高漁民在海上作業不幸遇難的保險金到200萬元，預計10月下旬上路。示意圖。（資料照）

    2024/09/23 20:59

    〔記者楊媛婷／台北報導〕過去我國漁民在海上作業不幸遇難失蹤或死亡，依相關辦法領取海上作業保險金150萬元，農業部為更照顧漁民，漁民若不幸遇難的保險金額將提高到200萬元，農業部漁業署已預告修正草案，預計10月下旬就會上路。

    為提升漁民海上作業安全，漁業署近年提供充氣式救生衣等補助，但海象情況多變，仍有漁民不幸於我國漁船上作業，或者在潮間帶採集時遇難，依「漁民海上作業保險及救助辦法」，失蹤或死亡的我國漁民可領取150萬元保險金，漁業署組長薛博元表示，為更強化照顧漁民的政策，該署評估保險金有調高空間，預告海上作業失蹤或死亡的漁民可領取200萬元的保險金，預告期間為14天。

    依漁業署統計，去年失蹤或死亡的漁民有27人，薛博元表示，領取相關保險金的漁民必須有我國船員手冊，並在我國漁船服務或在潮間帶採集，並且必須是漁會的甲類會員，至於漁民作業期間因事故而失能等的保險金額則不變，依勞保的失能給付標準分級，第1級到第5級失能保險金額度為65萬元，第6級道第10級保險金額度為49.5萬元，第11級到第15級保險金額度為35萬元。

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