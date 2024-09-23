藍白退回總預算 台聯轟：國民黨不顧民生 民眾黨刻意報復

2007年時任台聯黨主席黃昆輝率領，全體黨公職在立法院前抗議在野黨杯葛年度預算。（台聯提供）

2024/09/23 17:26

〔記者林哲遠／台北報導〕無黨籍立委高金素梅於20日立法院院會以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案退回明年度中央政府總預算案，獲藍白兩黨團支持表決通過。台灣團結聯盟黨主席周倪安今日抨擊，在社福、國防、建設預算孔急的現在，總預算卻被藍白兩黨擋下，可見藍白處處在與台灣人作對。

周倪安指出，國民黨在2007年為了反制「討黨產」公投，即曾發動過杯葛總預算案作為報復；台聯當時即發起「預算不過，人民難過」集會，譴責國民黨為了一己之利發起杯葛，當時年過八旬的李登輝前總統，還親上街頭為民請命。

周倪安感慨，經過了17年，國民黨依然不改其只求利益，不顧民生，惡鬥成性的本色，新興政黨民眾黨，則像國民黨的附隨跟班一樣，在黨主席柯文哲因貪污罪嫌深陷牢中時還不知悔改反省，也藉故加入杯葛預算的行列，刻意報復、擾亂國政。

周倪安認為，在野黨不是不能對預算案有自己的看法，但是應當秉持為台灣發展，藉由理性問政、民主討論等方式；現有體制下，即是透過黨團協商、地方縣市合作等途徑來協調預算。如果為反對而反對的意氣用事，逕行杯葛，那會是非常不負責的作為。

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