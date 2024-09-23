國民黨「鄉民呷飽未」直播 談死刑釋憲、2758號決議、總預算

國民黨副發言人康晉瑜（左）、新北市議員江怡臻（右）。（圖由國民黨提供）

2024/09/23 17:19

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨直播節目「鄉民呷飽未」，今（23日）由最年輕副發言人康晉瑜主持，並邀請到新北市議員江怡臻作為來賓，共同討論死刑釋憲結果，質疑現在台灣宛如「實質廢死」，司法正義受到嚴峻挑戰。此外也關注國會新局，探討聯合國2758號決議以及中央政府總預算等議題，並主張民進黨不要再利用政治操作傷害朝野和諧，應理性務實面對國家未來發展。

康晉瑜指出，台灣有超過8成民意反對廢除死刑，然而現在根據憲法法庭做出的釋憲結果，未來要將一人判死必須各級法院達成「一致決」，也就是說只要有一位法官反對，就無法將此人處以死刑，門檻相當高，幾乎讓台灣的死刑制度名存實亡，該判決不僅挑戰社會大眾的價值觀，未來也恐讓司法程序陷入巨大爭議。

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江怡臻表示，迄今賴清德總統仍躲在大法官的後面，未正面回應死刑制度存廢的議題，讓人好奇賴清德是否認知到民意的反撲、多數台灣人無法認同此項判決？她也一一列舉出許多重大刑案，以及被害人家屬們的反應和看法，呼籲賴清德應該聽見人民更大的聲音，看看真正的台灣社會。

此外，康晉瑜針對近來爭議的2758號決議文一事批評，民進黨以2758號決議文對在野陣營發起進攻非常荒謬，國民黨作為中華民國的創建者，自始反對聯合國透過2758號決議將我國排除在外，堅決捍衛國家主權，也積極爭取更多國際外交空間；反倒是民進黨主政下無法參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等，才真正有損台灣利益。

江怡臻強調，在民進黨執政下，台灣參與國際組織的機會與空間大幅度限縮，顯見民進黨的國際路線有所偏誤，應當務實地回到中華民國憲法框架，支持國民黨的立場，以中華民國作為主體，向國際社會發出訊號，爭取更多國際友人的關注與國際參與空間。

最後在國家總預算問題上，康晉瑜認為，監督預算本就是民主國家中立法部門的職責。他舉例各項預算編列的不合理之處，其中政府號稱打詐編列了73億預算，然而台灣詐騙防制的成效仍然不彰，打詐卻讓詐騙越打越多，自然要退回預算重新思考國家資源配置。

江怡臻則舉例，新北市政府在預算較以往更多時，都會在開議前到各議員辦公室說明相關規劃，以謀求府會的共識，讓整體市政能夠運作更順利，並質疑難道賴清德政府連新北市政府都比不上，無法給出明確說法嗎？

康晉瑜、江怡臻同時呼籲賴清德不要迴避死刑爭議，更不要將2758號決議、國家總預算案作為政治操作的工具，應當以朝野和諧作為施政根本，務實發展國家政策，而非操弄仇恨，使得國家無法休養生息。

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