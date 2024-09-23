北捷與JR東日本集團簽署MOU 計畫開發車站周邊商業設施

台北捷運公司與JR東日本集團「台灣捷爾東事業開發股份有限公司」簽署MOU，由左而右為JR東日本集團行銷本部地方創生部門長沢登正行、台灣捷爾東董事長大內卓、台北捷運公司總經理黃清信、台北捷運公司董事長趙紹廉。（圖由台北捷運提供）

2024/09/23 16:48

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運公司與JR東日本集團海外分公司「台灣捷爾東事業開發股份有限公司」，日前簽署商業合作備忘錄，未來將合作開發營運捷運車站及周邊商業設施、會員點數計劃等，提供民眾更豐富的生活方式。台灣捷爾東董事長大內卓表示，計劃指定一個示範站並共同進行研究，北捷表示合作內容仍在洽談中。

台北捷運公司總經理黃清信表示，台北捷運近年開發士林站、劍潭站及劍南路站3棟多目標大樓，進軍物業領域，亦經營旅館、健身房、車站商場、自助桌球場等；未來，台北捷運將汲取JR東日本集團及台灣捷爾東在城市建設、車站開發以及生活服務等領域的亮眼成績，為市民帶來更卓越的生活體驗。

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台灣捷爾東董事長大內卓表示，將運用JR東日本集團在日本車站開發中累積的經驗，提供車站動線和車站開發相關的專業知識，協助台北捷運車站及周邊開發，最大限度地發揮車站和周邊空間的潛力，創造JR東日本集團的商業機會。大內卓說，他們計劃指定一個示範站並共同進行研究。

JR東日本集團旗下的atre公司於2019年曾和微風集團合作，在海外開設第一間atre商場，不過雙方合約於去年結束。JR東日本集團表示，簽署MOU的目標是透過參與台北捷運設施的開發計劃，創造未來的TOD（大眾運輸導向發展）參與機會。

台北捷運公司董事長趙紹廉期許，本次與JR東日本集團的合作只是起點，今年也可稱為台北捷運生活事業的發展元年，期待雙方合作能夠發揮捷運車站及周邊區域價值，進一步提升台北都市圈發展。

JR東日本集團去年營業額超過6000億元新台幣，在日本關東地區擁有長達7418.7公里的運輸網路、車站數達1681站，並經營自有品牌的商場和飯店及辦公大樓等，在台則經營飯店、共享工作空間和健身房。台北捷運公司總經理黃清信及台灣捷爾東董事長大內卓，20日於該集團在台經營的JR東日本大飯店台北簽署商業合作備忘錄。

台北捷運士林站多目標大樓是以旅館、商場及商辦為主的地上20層、地下4層複合式服務大樓，預計2026年完工。（圖由台北捷運提供）

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