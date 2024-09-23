大巨蛋又漏水 議員許淑華喊話蔣萬安：立刻啟動營運監督機制

台北大巨蛋21日舉行周思齊引退賽發生漏水，球迷在場內撐傘觀賽。（圖取自林泓谷臉書）

2024/09/23 17:09

首次上稿16:07

更新時間17:09（新增體育局回應）

〔記者林承鴻／台北報導〕上週末中信兄弟球員周思齊引退，兩天比賽吸引8萬人進場，不過部分座位區又出現漏水狀況，甚至連電梯都傳出災情。台北市議員許淑華今天向市長蔣萬安喊話，必須立刻啟動大巨蛋營運監督機制，只要遠雄營運評分連續不及格，就可依法解約，為選手與球迷負責。

請繼續往下閱讀...

體育局：督促遠雄10月底前完成屋頂防漏修繕

台北市體育局表示，除第一時間比對漏水區域，今天也派員會同專家至大巨蛋頂層現勘目前防漏作為及工法，嚴格督促遠雄須於10月底前完成全面屋頂防漏修繕工程。

許淑華說，傳奇選手周思齊引退系列賽共8萬名球迷進場紀念，寫下票房歷史，但如此重大意義的比賽，卻有民眾向她反應大巨蛋再次漏水，包括座位區、出入口、停車場，甚至電梯都傳出災情，造成球迷動線大亂、破壞觀賽體驗，連場邊選手也被媒體拍到，一邊練習一邊抬頭彈開雨滴。

許淑華表示，遠雄的道歉聲明說僅影響「400」位球迷，簡直大言不慚，她也批評體育局所謂的「限期改善」對財團不痛不癢，指大巨蛋啟用至今累積無數次漏水，7月還發生「吃球」事件。

許淑華說她在議會多次提出台北市政府應建立評鑑制度，依合約監督遠雄，只要營運評分連續不及格，就可依法解約，但蔣萬安對營運評分何時開會、評分細項規劃、委員會組成等關鍵問題，卻一拖再拖，放任財團擺爛。

許淑華指出，回顧周思齊選手20年職業生涯，曾歷經最黑暗的黑米事件、黑象事件，當年無論犯罪集團如何威脅利誘，周思齊都堅持不打假球，成為球迷心目中偉大的榜樣。

她拜託蔣萬安不要整天喊要辦演唱會、辦國慶，只會開球蹭職棒風光，卻沒真正尊重運動選手，及他們背後代表的精神，要求台北市政府立刻啟動監督評分機制，依法管理遠雄，為選手與球迷負責。

台北市體育局回應，已嚴格要求遠雄巨蛋公司解決大巨蛋漏水問題，更須落實於10月底全面完成改善漏水問題之承諾。上週末體育局於第一時間比對漏水區域，今天也派員會同專家至大巨蛋頂層現勘目前防漏作為及工法，後續將持續實地追蹤遠雄改善進度，除於10月5日國慶晚會前確保開放座位及使用區域不受影響外，另也嚴格督促遠雄務須於10月底前完成全面屋頂防漏修繕工程。

（影片由林泓谷提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法