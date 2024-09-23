黎巴嫩呼叫器爆炸案 士檢約談2證人釐清「金阿波羅」涉入程度

士檢今以證人身分複訊藍衣男。（記者溫于德攝）

2024/09/23 16:33

首次上稿：13:05

更新時間：16:33（新增證人照片）

〔記者溫于德／台北報導〕黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器17日發生集體爆炸，台灣呼叫器廠商金阿波羅公司董事長許清光第一時間出來澄清，稱爆炸的呼叫器不是由台灣出口，是授權匈牙利生產商BAC自產自製的「貼牌」呼叫器，士林地檢署上週四以證人身分複訊許男、替BAC承租在台共享辦公室的吳姓女子，兩人最後無保請回，今再度指揮調查局國安站約談2名證人，這2名證人疑與金阿波羅有關，目前已先移送其中1人至士檢複訊。

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士檢上週分「他」字案調查後，立即指揮警、調前往BAC於台北市內湖民權東路六段共享辦公室「觀察」；為釐清許清光、金阿波羅是否協助BAC犯罪，調查是否如外傳每售出一只呼叫器可分潤15美元（約台幣480元），以及為何會將呼叫器出口到黎巴嫩。

士檢上週四一早又指揮國安站幹員約談許清光、吳女到案說明，下午3時許，調查官將許男帶回金阿波羅的汐止辦公室搜索，國安站同時搜索BAC的內湖共享辦公室。

汐止辦公室的搜索長達2個半小時，查扣帳冊、授權合約書、進出口紀錄等資料，直至傍晚5時多，許清光面對媒體追問「提供什麼資料？有沒有要澄清？BAC是空殼公司嗎？」均未回應，晚間吳、許兩人先後被移送士檢複訊，訊後均無保請回。

金阿波羅公司董事長許清光上週四經士檢以證人身份複訊，獲無保請回。（資料照）

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