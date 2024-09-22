網購胎盤素想闖關反被逮，法官判刑還開罰。（示意圖）

2024/09/22 18:59

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北一名陳姓男子去年1月透過網路向馬來西亞境外網站購買8盒胎盤素針劑，利用連姓男子名義企圖闖關進口。關務署臺北關察覺有異，向衛生福利部確認該批胎盤素為禁藥，隨即通報警方處理，並依違反藥事法移送法辦。台北地院近日審結，認定陳、連二人觸犯藥事法，分別判處5、4個月徒刑，予以緩刑3、2年，並各罰6、3萬元。

檢警調查，陳、連二人明知「含胎盤素之針劑」若未經中央衛生主管機關核准輸入者，就屬於藥事法中規定的禁藥，依法不得擅自輸入。但兩人卻從國外網站購入，謊報商品名稱及內容物，企圖闖關。

關務署臺北關人員檢查後發現異狀，隨即向衛生福利部通報，並查扣Melsmon胎盤素數量5盒、Lucchini胎盤素數量3盒，經確認為禁藥。

法官認為，兩人擅自輸入未經許可的胎盤素針劑禁藥，有害政府對於藥品管理，對於民眾身心健康影響。考量兩人輸入的數量及犯後態度，依違反藥事法，判處陳男有期徒刑5月，向公庫支付6萬元；連男則判處有期徒刑4月，向公庫支付3萬元。

另因兩人均承認犯行，且輸入禁藥數量非鉅，也未查出兩人有流通、販售計畫，經判決後應當知謹惕，恪遵法令，無再犯之虞，故分別給予二人緩刑。

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