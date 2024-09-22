645萬泰達幣交易爆黑吃黑！7嫌台北街頭持刀互毆

郭等5人黑吃黑失敗，其中2人被刀刺傷。（記者王冠仁翻攝）

2024/09/22 18:59

〔記者王冠仁／台北報導〕郭姓男子自稱某次買虛擬貨幣遭他人騙錢，為補足財務缺口，竟上網尋找想購買泰達幣的網友，打算「有樣學樣」黑吃黑。郭得知石姓男子想購買20萬顆、價值645萬元的泰達幣，找4名同夥分持膠條、辣椒水，趁石男面交時強搶現金，但遭石男與其黃姓友人持刀反擊，郭搶錢不成，還有2人因此受傷。警方當天隨即循線逮捕雙方，將雙方都分別依法送辦。

北市警士林分局今天宣布偵破這起虛擬貨幣黑吃黑的強盜案，並將20歲郭男等5嫌，分別依強盜、聚眾鬥毆、傷害罪送辦；20歲石男、黃2人則以殺人未遂、聚眾鬥毆罪嫌送辦。

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警方調查，郭自稱某次上網要交易虛擬貨幣，結果遭不明網友黑吃黑，為了補足財務缺口，打算「依樣畫葫蘆」來黑吃黑洗劫其他網友。郭透過網路，輾轉得知石姓男子有意購買20萬顆、價值645萬元的泰達幣，他於是找來4名同夥，假扮成幣商，在上月底與石相約於台北市士林區某咖啡店附近當面交易。

面交當天，石找來黃姓友人一同赴約，兩人擔心遭遇不測，還分別攜帶彈簧刀、折疊刀前往。沒想到，石、黃兩人拿著645萬元現金現身後，郭等5人就拿出預藏的辣椒水、膠條等武器攻擊；石、黃兩人察覺對方想黑吃黑，拿出刀械反擊，混亂中郭方的方男、張男被刀械刺傷，石、黃兩人則順利保住645萬元現金並逃離現場。

警方獲報後，隨即調閱監視器畫面追查，同時前往醫院釐清案情。郭起先謊稱並非黑吃黑，而是雙方有糾紛才想「教訓」對方，但警方根據手機通聯與對話紀錄，這才發現「內情」。警方在當天就循線逮到石、黃，以及郭等5嫌，並查扣犯案刀械、辣椒水等證物，最後將雙方共7人都依法送辦。

士林分局強調，治安零容忍，針對不法或僥倖分子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸，未來會持續執行各式掃蕩勤務，展現打擊犯罪之決心。

警方將郭等5嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣犯案用的膠條、辣椒水與刀械等物。（記者王冠仁翻攝）

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