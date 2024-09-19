游淑慧批拿自治條例「洗白京華城」自證有罪 黃珊珊嗆：回去唸法條

民眾黨立委黃珊珊與林國成，偕同4名黨籍北市議員共同召開聯合記者會，會後並一同高喊「依法行政，拒絕政治追殺」的口號力挺柯文哲主席。（記者田裕華攝）

2024/09/19 17:02

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，民眾黨立委、前台北市副市長黃珊珊日前搬出「台北市都市計畫施行自治條例」，稱柯市府是以「細部計畫」規範容積率，審議容積獎勵上限20%，卻被北市議員游淑慧抨擊，引用此法不僅自證有罪，還有隔空串供之嫌。黃珊珊今（19）日反嗆，請游淑慧回去唸一下法條。

民眾黨立委立委黃珊珊、林國成以及4名黨內北市議員林珍羽、張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩今日共同召開「審容積變圖利，政治追殺何患無辭？」記者會。

有關京華城案，民進黨台北市議員何孟樺批評，京華城違法關鍵是沒有依循台北市自治法規，容積率20%已被2次羈押庭法官認為違法；國民黨台北市議員游淑慧質疑，京華城是用「都市計畫法第24條」自提計畫，黃珊珊卻搬出「台北市都市計畫施行自治條例第25條」，不是幫柯文哲戰清白，而是洗白京華城容積率，不僅自證有罪，還有隔空串供之嫌。

對此，黃珊珊直言，她不知道原來台北市議員已經成為國土署的上級機關。國土署署長講得非常清楚，內政部定調容積率是由地方政府的細部計畫訂定，一般性容積獎勵上限不可超過20%，這是全國一致規定，也是全國都委會的共同共識，「那2位議員，不知道是看不懂法律，還是怎樣？若看不懂台北市相關法規，可以回去做一下功課。」

黃珊珊進一步說，「台北市都市計畫施行自治條例」是台北市法規，地方政府可以在細部計畫裡面決定基地容積率，按「都市計畫法24條」自訂細部計畫變更的案例，例如南港區南港段三小段41地號土地一樣給容積獎勵。

她強調，「台北市都市計畫施行自治條例」是規定北市都委會可以在這地方決定自己相關規定，「都市計畫法24條」是母法，任何人都可以自提細部計畫，「請她回去唸一下法條」。

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