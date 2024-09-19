朱亞虎涉當中間人促成京華城案 北檢二度傳喚

台北地檢署今傳喚朱亞虎。（記者陳彩玲攝）

2024/09/19 15:09

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，其中威京集團子公司鼎越前董事長、北市府前兵役局長朱亞虎，涉擔任中間人幫助京華城和市府打通關，讓京華城順利取得容積獎勵，檢廉先前已拘提朱到案，今天下午二度約談他，釐清案情。

下午2時許，朱亞虎的律師悄悄幫朱登記報到，隨即離去，約5分鐘後，才和朱亞虎從法院進入，企圖繞道躲避媒體。面對記者詢問「朱先生，要不要說明一下？」朱僅回應「我沒有，我沒有⋯。」話說到一半立即被律師制止，並快步上樓前往偵查庭。

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民進黨北市議員洪健益近日出示一封朱亞虎在2017年寫給「蔡姊」時任市長室主任蔡壁如的陳情信，內容寫到「您若要解決紛爭及清楚合法保障雙方之權益就定要召開協調會，我已詢知，彼方參與人員三人，包括沈」；朱亞虎疑似幫忙協調京華城容積獎勵案。

此外，柯市府於2022年10月18日核發京華城建築執照，本報揭露京華城協議書，是由柯文哲代表北市府和京華城子公司「鼎越開發公司」簽訂協議書，當時朱亞虎正是鼎越公司的董事長，檢廉認為他在全案扮演關鍵角色，今天二度約談他到案說明。

北檢曾於8月31日指揮廉政署拘提朱亞虎，訊後無保請回，行動過程檢廉人員保密到家，連最後朱亞虎離去，也是安排他從囚車道離開，躲過大批媒體。

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