看準立法院明開議 「CLEAN AIR大聯盟」跳「三振舞」抗議

上百位抗議群眾在立法院群賢樓外聚集。（記者王冠仁翻攝）

2024/09/19 15:11

〔記者王冠仁／台北報導〕由資深媒體人彭華幹發起的「CLEAN AIR大聯盟」，為打擊二手菸害，過去多次上街抗議，呼籲政府應讓不會產生二手菸害的加熱煙納管上市。CLEAN AIR大聯盟看準立法院明天開議，在今早再次動員群眾到立院外群賢樓抗議，痛批政府不作為造成走私亂象，圖利水貨商，任憑逾百億菸稅流失，現場150位抗議群眾也大跳三振舞，象徵要三振瀆職的公務員。

今天早上10時許，有上百位群眾陸續聚集在立法院外群賢樓，抗議群眾高舉標語，高呼口號，針對不會產生二手菸害的加熱煙遲遲無法上市，表達對政府的不滿。

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由於今年5月海關人員查獲一名男子假扮成日本和尚，夾藏560條加熱煙彈回台被查獲，今年9月海巡人員也在高雄查獲一條漁船走私2萬5千條加熱煙。「CLEAN AIR大聯盟」在今天抗議時，也找人扮演「假和尚」敲木魚，但木魚卻替換成3艘漁船模型，諷刺這些案件都只是走私亂象的冰山一角。

中華民國兒童及老人照護協會常務理事劉銀冰也到場聲援說，全國失能、失智、身心障礙等長照需求人口超過80萬人，長照政策有其必要及急迫性，但2025年後長照服務的支出將大於收入，2028年長照基金恐將耗盡，如果菸捐能夠挹注長照基金，將造福無數家庭。

CLEAN AIR大聯盟指出，菸防法新法上路後空轉1年多，明明法令核准加熱煙合法上市，政府審查慢如牛步，造成民眾無法依法購得加熱煙，政府也損失菸捐稅，更讓想買加熱煙的民眾被迫只能找水貨商。政府不作為，才是最嚴重的貪腐，因為縱容加熱煙走私就是圖利水貨商。

因應此次陳抗活動，轄區中正一分局今天也派出數十名警力進行維安、交管，濟南路1段【中山南路（不含）至鎮江街（不含）】西向全線車道，管制車輛通行。幸虧這起陳抗活動在今天中午12時前就落幕，群眾也沒有出現脫序行為。

主辦單位找人扮演假和尚，諷刺近來頻頻發生的加熱菸走私案件。（記者王冠仁翻攝）

主辦單位找來舞者帶領150位群眾跳「三振舞」抗議。（記者王冠仁翻攝）

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