鼎越駁「先給建照再簽協議」 簡舒培：送件跟簽約混為一談 不是壞就是笨

民進黨台北市議員簡舒培批評鼎越開發「得了便宜還賣乖」，把送件跟簽約混為一談，不是壞就是笨！（資料照）

2024/09/19 15:02

〔記者何玉華／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲被揭露與持有京華城的「鼎越開發公司」，未簽協議書就先核發京華城建照，鼎越開發發聲明表示與事實不符，民進黨台北市議員簡舒培批評「得了便宜還賣乖」，把送件跟簽約混為一談，不是壞就是笨！

簡舒培指出，關於京華城建照的核發時序都在2022年，分別為5月25日初審掛件、7月28日通知改正、9月22日核准建照、10月18日核發建照；而根據柯市府2021年9月27日發給京華城的公文，清楚寫著「領得建造執照前，應就建築容積獎勵項目，與本府簽訂協議書」。

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她說，鼎越開發宣稱在2022年8月就提出協議書草案給市府，但簽過合約的人都知道送件不等於簽約，鼎越開發刻意把送件日講成簽約日，不是壞到混淆視聽，就是有十足的把握「市府不會有意見」。憑什麼覺得市府在複審過程中不會有意見？是柯文哲給的自信嗎？

簡舒培表示，建物貢獻空間給城市而取得容積獎勵的項目，業主跟市府事先須就留出哪些空間、如何規劃，甚至連設計圖都要準備完全，經過與相關局處不斷研商、定案後，才會生出協議書進而簽約，為的就是保障市府給予的容積獎勵，確實會有部分空間貢獻給這座城市使用。即使如鼎越開發所說，8月就把協議書草案送到市府，但雙方直到10月6日才完成協議與用印，代表協議書簽訂的日期是10月6日，為什麼柯市府卻在9月29日就核准建照？

台北市議員簡舒培指出，10月6日才完成協議與用印，為什麼柯市府卻在9月29日就核准建照？（取自簡舒培臉書）

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