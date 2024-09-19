傳國民黨團禮讓交委會召委給民眾黨團 魯明哲：完全沒有這回事

有意爭取交通委員會召委職務的國民黨立委魯明哲受訪強調，完全沒有禮讓交通委員會召委給民眾黨團這回事，並強調國民黨黨團總召傅崐萁、書記長林思銘以及6位藍營交通委員會立委都支持他。 （記者劉信德攝）

2024/09/19 14:50

〔記者施曉光／台北報導〕立法院新會期各委員會將產生新任召委，昨日傳出立法院國民黨團有意禮讓交通委員會召委給民眾黨團，藉此表達藍白合作善意，但有意爭取交通委員會召委職務的國民黨立委魯明哲今日受訪強調，完全沒有這回事，國民黨黨團總召傅崐萁、書記長林思銘以及6位藍營交通委員會立委都支持他。

不過，傅崐萁今日下午出席國民黨立法實務研討會與媒體閒聊時，當被問及是否禮讓召委席次給民眾黨團，他仍表示國民黨團會保持彈性。

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魯明哲說，看到相關新聞他很驚訝，完全沒有這回事，他並指出，傅崐萁因為新會期開始，與很多國民黨立委聊過天，大家廣泛討論目前局勢，但聊到交通委員會部分，傅崐萁不但沒有勸退他或提到要讓，而是完全鼓勵他。

魯明哲表示，交通委員會是新會期的重點，包括NCC人事案、相關法案以及預算，自己與傅崐萁聊的是這方面，而且傅崐萁還鼓勵並感謝他承擔，兩人完全沒有觸及禮讓的問題，他並強調，民眾黨自己有自己的想法，說誰讓誰，對民眾黨是非常的不禮貌。

魯明哲還說，自己在6月底、7月初決定爭取交通委員會召委後，就已經向黨內6位立委請託，相關程序也已經完成並獲得支持，傅崐萁與林思銘也都支持他。

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