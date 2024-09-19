托福松吃下0.6克就致命 農業部：為粒劑多用在土壤防治害蟲

台東有部落疑似食用蝸牛小米粽後，爆發集體食物中毒，目前已3人不治，衛福部食藥署公布檢驗結果，食材檢體驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。（資料照）

2024/09/19 14:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕台東縣原鄉部落疑似食用蝸牛小米粽後，爆發集體食物中毒，目前已3人不治，衛福部食藥署公布檢驗結果，食材檢體驗出劇毒農藥「有機磷托福松」，農業部農業所今（19日）表示，「托福松」是粒劑，通常都是拿來防治存在於土壤的蛾類或甲蟲類幼蟲的蟲害，部分農民也會拿該藥劑毒殺老鼠，少許用量就會致命。

農藥所研究員黃莉欣指出，農業部已實施農藥實名制，因此購買托福松這類農藥都要實名登記，托福松主要是粒劑，一粒大小約米粒的1/10，有固定的防治對象，多用在大豆、十字花科蔬菜、番茄、瓜果類、香蕉、柑橘類、甘蔗等，托福松主要都是用來防治生存在土壤裡的害蟲，如蛾類或甲蟲的幼蟲等，通常是在種植的初期埋在土壤裡面施用，施藥時必須配戴手套，保持土壤濕潤讓藥劑逐漸溶解，少許就可達到良好防治蟲害效果。

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黃莉欣進一步指出，因為托福松有劇毒，因此有些人會拿托福松殺老鼠，另托福松本身氣味強烈，有濃厚的硫化物氣味，施用托福松時若附近有人群居住或活動，常會引起鄰居不滿，因此農民並不大愛使用該項農藥。

農藥所主秘蔡韙任補充說明，托福松只要0.6公克就可能致命，若只是蔬果沒清洗乾淨就食用，還不至於致死，但若食材受一定量的托福松污染，即便高溫烹調，仍會保持一定毒性，至於台東多人中毒身亡原因，還待食藥署與檢警進一步調查。

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