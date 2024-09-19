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國土計畫法延後上路？ 政院：待9縣市繳分區圖再討論

國土計畫法預計明年4月上路，但仍有9地方政府未在期限內繳交國土功能分區圖，藍綠立委也呼籲暫緩上路。但 地球公民基金會認為，透過國土計畫應能讓散落在農地上的違章工廠，有機會搬遷至產業園區，遏止農地持續破碎。（地球公民基金會提供）

國土計畫法預計明年4月上路，但仍有9地方政府未在期限內繳交國土功能分區圖，藍綠立委也呼籲暫緩上路。但 地球公民基金會認為，透過國土計畫應能讓散落在農地上的違章工廠，有機會搬遷至產業園區，遏止農地持續破碎。（地球公民基金會提供）

2024/09/19 14:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕國土計畫法預計明年4月上路，但仍有9地方政府未在期限內繳交國土功能分區圖，藍綠立委也呼籲暫緩上路。行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會說，為尊重地方政府土地計畫及利用，將等到地方皆送交國土功能分區圖後，再進行國土計畫法下一階段協調與溝通。

國土計畫法預計2025年4月上路，不過各縣市政府原定須在6月30日前遞交「國土功能分區圖」草案至中央，截至9月16日為止，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣9縣市政府仍尚未繳交；朝野也都有立委呼籲，期盼至少暫緩2年再施行。

李慧芝今天主持政院會後記者會表示，國土計畫法目前依法定程序進行中，不過國土計畫法必須進行全國整體性評估，目前還有地方政府尚未繳交完成國土功能分區圖，因此尚無法進行全面性討論。為了尊重地方政府土地計畫及利用，中央將等到地方政府送交後，才能進行國土計畫法下一階段的協調與溝通。

李慧芝指出，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君對此已多次邀集農業部與內政部召開會議討論，也多次在政務會議釐清諸多方向與方案，政府了解目前地方政府、農民以及不同黨派對政策推行意見仍分歧，因此有必要更多溝通與釐清，才能進一步取得共識。

她也強調，政府在推行國土計畫法的過程中，對於農民照顧的態度始終沒有改變，也會持續支持農民。

對於政院為何未依慣例由鄭麗君或其他代表至民進黨參與中常會，李慧芝說，若鄭麗君政務行程與中常會時間沒有重疊，鄭麗君就會請假出席。

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