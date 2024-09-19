中研院副院長黃進興健康因素請辭 由院士彭信坤接任

中研院副院長黃進興健康因素請辭，由彭信坤（左1）接任。左起為彭信坤、數理組副院長周美吟、中研院長廖俊智、生命組副院長唐堂、祕書長陳君厚。（中研院提供）

2024/09/19 13:55

〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院今（19）日發布公告，人文及社會科學組副院長黃進興院士因健康因素請辭，於今日卸任，即日起由原秘書長、經濟所特聘研究員彭信坤院士接任；至於秘書長一職，則由原副秘書長、統計所研究員陳君厚接任。

黃進興為國內著名的歷史學家，不僅有深厚的人文關懷，風趣幽默又毫無架子的作風深受好評，黃進興更協助規劃南部院區的人文社會研究基地及數位圖書檔案室，提供豐富的研究資源，他也整合中研院各所中心既有出版單位及業務，於2023年創建「出版中心」，提升學術出版事業的編審品質，黃進興更促成前院長李遠哲回憶錄撰寫與出版，但近期院內都有傳聞黃進興身體有恙，今年院士會議也未實體參與，近日雖然身體情況略有康復，但黃進興仍決定請辭。

中研院院長廖俊智表示，他於2016年接任院長後，就邀請黃進興擔任副院長，感謝黃進興一路來的協助，新任的人文社會科學組副院長由彭信坤接任。

中研院表示，彭信坤專長為區域經濟學及國際貿易，並於今年當選中研院第34屆院士，曾任經濟所副所長、所長、學術諮詢總會副執行秘書、秘書長等職，學術行政經驗近20年，分別於2014年及2016年，參與中研院研擬執行的賦稅改革政策建議及台灣經濟競爭與成長策略政策建議兩本政策建議白皮書，積極協助對政府提出深具開創性之建言。

中研院指出，彭信坤自謙為「中研院的園丁」，任職超過40年的他對中研院有深厚的感情與使命感，院內大小事如數家珍外，擔任秘書長7年間也將經濟學的「誘因」和制度精神導入院務規劃，例如提倡專利維護費管理、設計節電制度等；接任秘書長的陳君厚為統計學者，專長領域為多變量統計方法、探索式資料分析與資訊視覺化，現為中研院的AI推動辦公室主要領導人。

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