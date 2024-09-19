京華城調查小組9/30將再開會 籲北市府都委會決議後仍要把關

台北市議會京華城調查小組召集人游淑慧表示，小組建議台北市政府研擬SOP，未來都市計畫委員會做出決議後仍要把關，不能單靠都委會決議給個案數百億容積。（記者蔡思培攝）

2024/09/19 13:45

〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案遭羈押禁見，台北市議會京華城調查小組今中午開會，由於成員對結論、建議仍有不同立場，9月30日將再開會。召集人游淑慧表示，小組建議台北市政府研擬SOP，未來都市計畫委員會做出決議後仍要把關，不能單靠都委會決議給個案數百億容積；市府也要及早成立專案小組，針對未來各種可能司法結果準備。

游淑慧今在調查小組會議結束後受訪表示，小組已做出決議，每次會議的逐字稿、錄音檔未來都會上網讓外界檢視。她說，今天小組對大部分調查報告內容已有共識，但對於結論與建議仍有不同立場，因此9月30日會再開會確定有無共識決的結論與建議，若屆時仍無共識，將保留不同意見書，持不同意見者可在專區寫不同意見。

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游淑慧表示，雖然先前小組會議有火花與爭議，但成員開會都很理性，調查小組已開10次會議，都發局、都委會也提供眾多資料，議員們都花心思了解，或許不同議員有不同立場，但調查小組之所以跨黨派就是希望有不同角度還原事情，也不希望被認為調查報告有針對性。

游淑慧說，調查小組的建議都偏向制度型，不希望再有同樣案件發生，至於個人的不法、司法責任由檢調調查，議會只能進行行政調查，無權懲處。

游淑慧表示這次調查會議有四個重點，包括當時訴訟中的案件為何可以重新交到都委會研議；原允建樓地板面積是誰與京華城研議出方案四容積獎勵；都委會有眾多不同意見，但反對委員沒有被續聘、意見也被忽略；還有案件有違反行政程序的交代。

游說，小組成員對於制度性建議也有共識，建議市府要研擬SOP，都委會決議後仍要有人把關，不能單靠都委會決議給個案數百億容積，市府有最終把關責任。小組也希望市府及早成立專案小組，針對未來各種可能司法結果（包括起訴與否、有罪與否、是否停工、如何追討）研擬，別等事發再臨時抱佛腳。

游淑慧也強調，此案已在司法偵辦階段，不會多此一舉移送、告發，但未來應會將調查報告移送監察院。

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