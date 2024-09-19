蝸牛小米粽驗出高濃度「劇毒農藥」 食藥署曝成人致死劑量

台東原鄉部落發生集體食物中毒事件，導致12人中毒，其中3人不幸死亡。衛福部今（19日）公布首波食物檢體檢驗結果，確認在吃剩的小米粽中，檢出高濃度的劇毒農藥「有機磷劑托福松（terbufos）」。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/19 13:11

〔記者邱芷柔／台北報導〕台東原鄉部落發生集體食物中毒事件，導致12人中毒，其中3人不幸死亡。衛福部今（19日）公布首波食物檢體檢驗結果，確認在吃剩的小米粽中，檢出高濃度的劇毒農藥「有機磷劑托福松（terbufos）」。食藥署副署長林金富指出，根據小鼠實驗，托福松的口服半致死量為每公斤1.6毫克，換算60公斤的成人，吃進96毫克即達半致死劑量。

食藥署昨收到台東縣衛生局送驗標示「血桐」、「蝸牛」及「食餘」3件檢體，經實驗室進行聚乙醛及有機磷劑等農藥廣篩檢驗，結果在「食餘」檢體，也就是「蝸牛小米粽」中發現不尋常訊號，經氣相層析串聯質譜儀（GC/MS/MS）及液相層析高解析質譜儀（LC/HRMS），確認為「有機磷劑托福松」，而蝸牛及血桐檢體則未檢出異常。

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「小米粽檢體檢出的托福松濃度非常高！」林金富表示，托福松的半數致死量（LD50）在老鼠身上是每公斤1.6毫克，以60公斤的成人換算，攝入96毫克即達到半致死劑量，該數據來自老鼠實驗，人體對托福松的中毒反應會更為敏感；食藥署收到的小米粽每顆約300克，根據檢測，每顆粽子初估含有30毫克托福松，今天會有更詳細的定量結果。

林金富指出，托福松為有機磷類殺蟲劑，屬劇毒型農藥，典型中毒症狀包含瞳孔成針瞳、昏迷或半昏迷、口水多、痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）、全身汗濕、局部肌肉抽動等徵狀。急性期症狀常於5至30分鐘內即出現，但少數情況下能可能延遲至數小時或至12小時後才產生，與暴露劑量及物質有關。

至於人體檢體方面，疾管署副署長羅一鈞說，8名個案的檢體昨日已送達台大及北榮，檢驗過程發現患者體內的「乙醯膽鹼酯酶」數值下降，代表可能是有機磷或是胺基甲酸鹽殺蟲劑中毒，今天也將食餘檢體中檢出「有機磷托福松」的資訊提供給台大及北榮，協助後續檢驗方向。

目前12位患者中有3人死亡、6人在加護病房、3人已出院。病患年齡從7歲到80多歲，其中一位7歲小朋友目前在加護病房，病況已有好轉。死亡的病患分別是30多歲、70多歲和80多歲。

衛福部次長林靜儀表示，確認檢出托福松後就能使用對應的解毒劑，至於托福松的來源，究竟是食材還是人為？她表示，檢察官已到案發地點進行檢體和相關跡證分析，衛福部方面主要以科學方式提供檢驗結果，至於托福松如何進入食材或造成污染，需由檢調單位進一步釐清。

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