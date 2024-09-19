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    新款郵票「書前赤壁賦」25日發售 蛇年郵票12月開賣

    新年郵票（113年版）。（中華郵政公司提供）

    新年郵票（113年版）。（中華郵政公司提供）

    2024/09/19 13:23

    〔記者林志怡／台北報導〕集郵是仍是許多民眾的生活小興趣之一，中華郵政公司這次以國立故宮博物院典藏之宋蘇軾〈書前赤壁賦〉 卷為主題，分次發行系列郵票3套，訂於113年9月25日發行「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（上輯）」，另113年版新年郵票預定113年12月2日發行，將以生肖-蛇為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張。

    中華郵政公司指出，蘇軾，字子瞻，號東坡居士，四川眉山人，兼善詩文、繪畫、書法，其文學地位崇高，為北宋四大書家之一，書前赤壁賦〉是現今僅存的蘇軾〈赤壁賦〉手蹟，筆墨豐潤沉穩，抒發對人生的體悟，為千古傳誦的文學名作。

    為闡揚書法之美，中華郵政公司指出，這次公司特以故宮博物院收藏的〈書前赤壁賦〉 卷為主題，分次發行系列郵票3套，將以聯刷方式印製，郵票面值均為8元，預銷首日戳套票封及預銷原圖明信片也會在郵票發行當日銷售，首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於9月23日發售。

    此外，中華郵政公司指出，今年第4季將陸續推出4套新郵票品，包括「寶島風情郵票—臺北市」、「寶島風情郵票—基隆市」、「書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（中輯）」、「新年郵票（113年版）」等，分別預定於10月9日、11月1、11月20日、12月2日發行。

    針對今年度的新年郵票，中華郵政公司表示，為迎接新年來臨，這次以生肖蛇為題材，發行郵票1套2枚及小全張1張，面值分別為6元及13元；小全張內含面值15元郵票1枚。

    寶島風情郵票—臺北市。（中華郵政公司提供）

    寶島風情郵票—臺北市。（中華郵政公司提供）

    寶島風情郵票—基隆市。（中華郵政公司提供）

    寶島風情郵票—基隆市。（中華郵政公司提供）

    書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（上輯）。（中華郵政公司提供）

    書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（上輯）。（中華郵政公司提供）

    書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（中輯）。（中華郵政公司提供）

    書法藝術郵票—宋蘇軾書前赤壁賦（中輯）。（中華郵政公司提供）

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