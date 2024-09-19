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    台北動物園昆蟲館20週年送「雞母蟲」雞蛋糕 造型逼真嚇壞網友

    台北市立動物園昆蟲館今年建館20週年，園方為慶祝於本週末（21、22日）舉辦「昆蟲嘉年華」，活動期間還將發放限量「雞母蟲」、「鍬形蟲」蛋糕，特殊造型引發熱烈討論。（圖由台北動物園提供）

    台北市立動物園昆蟲館今年建館20週年，園方為慶祝於本週末（21、22日）舉辦「昆蟲嘉年華」，活動期間還將發放限量「雞母蟲」、「鍬形蟲」蛋糕，特殊造型引發熱烈討論。（圖由台北動物園提供）

    2024/09/19 12:42

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園昆蟲館今年建館20週年，園方為慶祝於本週末（21、22日）舉辦「昆蟲嘉年華」，活動期間還將發放限量「雞母蟲」、「鍬形蟲」蛋糕，特殊造型引發熱烈討論，不少人認為太逼真直呼「不敢吃」，也有人敲碗變成常態商品。

    台北動物園今年逢110週年園慶，本週末慶祝昆蟲館20週年館慶，「昆蟲嘉年華」將於昆蟲館前廣場登場，現場將有台灣大學昆蟲標本館、台灣蝴蝶學會、台灣蜻蜓學會、螞蟻生態博物館等單位的教育活動攤位，由專家帶領民眾進入昆蟲的世界。

    此外，活動期間上午11點至下午2點，園方每小時將發放限量110個的「雞母蟲」、「鍬形蟲」造型雞蛋糕，數量有限要搶要快。園方也於臉書分享雞蛋糕照片，造型維妙維肖，不論是鍬形蟲的大顎或是雞母蟲的觸角都栩栩如生。許多網友看到照片也紛紛留言，「這我沒辦法吃啦」、「嘎崩脆雞肉味」、「求之後變成常設攤位，太可愛了」、「哇噻好細節！」、「這我不敢吃」。

    此外，21日上午11點至下午2點還有昆蟲食草小苗發送活動，前110位索取民眾還可獲得昆蟲館20週年紀念徽章。

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