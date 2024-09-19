台北植物園腊葉館落成百年 展出日本時期迄今珍貴植物圖譜出版品

位於台北植物園的腊葉館是國內典藏最多植物標本、最古老的博物館。（記者楊媛婷攝）

2024/09/19 11:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內收藏有最多植物標本的地方，就在農業部林業試所台北植物園內的腊葉館，該館於今年落成100年，林試所所長曾彥學表示，植物標本是植物學家最重要的歷史文獻，腊葉館是標誌台灣植物研究的起始點，為慶祝百年，將展出日本時期迄今珍貴的植物圖譜出版品。

台北植物園腊葉館的建築是一棟2層樓的紅磚小樓，於1924年啟用，當時就存放近6千種、3萬多份的植物標本，包含被稱為日本植物學之父的植物學家牧野富太郎1896年在台北採集的五角金魚藻，曾彥學表示，館藏的標本一路增加，後來在林試所研究人員鄭宗元、呂錦明、張惠珠、楊遠波、邱文良等人的努力下，將收藏的植物種類從林木到草本、蕨類等，館藏一路增加到56萬多份，也因空間不夠，收藏的大部份標本也搬遷到新的研究大樓，也將所有的標本都數位化可線上觀看。

曾彥學表示，標本對於植物學家來說就是重要的歷史文獻，透過標本以及當初植物學家發現該株植物的紀錄，可知道當時的時空背景與環境，甚至了解當年台灣曾經存在某些植物，如隨著翡翠水庫興建，在野外已看不到的烏來杜鵑，現在人們了解烏來杜鵑曾經在台灣這塊土地存在過的證據，就來自於日治時期的植物學家金平亮三當時製作的標本與紀錄。

邱文良今也特別前來參加腊葉館落成百年的活動，他表示在台灣從事植物學研究的學子一定都要來腊葉館，這是台灣植物學研究的重鎮，也是植物分類學家必須查閱的重要標本館。

隨腊葉館落成百年，林試所自20日起到年底展出台灣植物學等出版品，並播放金平亮三舞蹈家後代以植物標本為流感的舞作。

台北腊葉館20日起到年底展出植物圖譜等出版品。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法