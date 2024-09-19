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蔡壁如不認收朱亞虎親筆信 洪健益再出示「字跡高度相似」便箋

民進黨市議員洪健益19日再出示一張便箋，指出上頭蔡壁如的筆跡和先前朱亞虎親筆信上的手諭字跡高度相似。（記者林承鴻攝）

民進黨市議員洪健益19日再出示一張便箋，指出上頭蔡壁如的筆跡和先前朱亞虎親筆信上的手諭字跡高度相似。（記者林承鴻攝）

2024/09/19 11:43

〔記者林承鴻／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉入京華城容積率弊案遭羈押禁見，民進黨北市議員洪健益16日出示一封威京集團子公司董事長朱亞虎在2017年寫給「蔡姊」時任市長室主任蔡壁如的陳情信，蔡壁如回應稱無法證明那封信是給她的。洪健益今（19）日再出示一張便箋，指出上頭蔡壁如的筆跡和先前朱亞虎親筆信上的手諭字跡高度相似，要求蔡壁如說清楚因為京華城案跟朱亞虎、威京集團主席沈慶京見過幾次面？

該市長室便箋內容寫到「To: 林洲民局長 回國後晶（京）華城陳情人希望安排和林副市長拜會，你在場」。署名「壁如 2017.8.1」。洪健益指出，便箋上的「後」跟「8」字跡跟朱亞虎親筆信上蔡壁如手諭的字跡高度相似，內容也與先前朱亞虎親筆信上的邏輯完全吻合，問蔡壁如這是她的字沒錯吧？更指出她連京華城的「京」都寫錯，寫成「晶」。

洪健益隔空喊話問蔡壁如，就京華城案跟朱亞虎、沈慶京見過幾次面？談的內容是什麼？而他們碰面時，柯文哲是否在場？真的直到2020年蔡壁如跟柯文哲才開始介入京華城案嗎？

洪健益說，這些資料足以證明蔡壁如2017年就跟著柯文哲一起介入京華城案，指柯市府在當時就已預謀要圖利京華城了。對於蔡壁如回應無法證明朱亞虎親筆信是寫給她的，洪健益喊話「有沒有收到妳心裡有數」，而朱亞虎也沒有出面否認陳情信不是他寫的。

蔡壁如17日受訪曾笑稱中秋節說個冷笑話，只因陳情信最後是署名「朱將軍亞虎」，對應開頭「蔡姊」，搞不好是要寫給蔡英文的，洪健益今天斥責這個冷笑話真的不好笑，為何不乾脆直接說是蔡頭、蔡閨或蔡依林？洪健益說現在「壁如手諭」公布於世，難道還要否認「不知道」嗎？請蔡壁如趕緊跟律師討論該如何願意面對現實，說清楚講明白。

另外，蔡壁如數次說要提告洪健益，她17日在個人粉絲專頁回覆網友表示已提告。

朱亞虎陳情信上方「8/3之後約時間」疑似為蔡壁如字跡。（洪健益辦公室提供）

朱亞虎陳情信上方「8/3之後約時間」疑似為蔡壁如字跡。（洪健益辦公室提供）

洪健益指出，蔡壁如便箋上的「後」跟「8」字跡跟朱亞虎親筆信上蔡壁如的手諭字跡高度相似，內容和邏輯也完全吻合。（洪健益辦公室提供）

洪健益指出，蔡壁如便箋上的「後」跟「8」字跡跟朱亞虎親筆信上蔡壁如的手諭字跡高度相似，內容和邏輯也完全吻合。（洪健益辦公室提供）

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