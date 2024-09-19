死刑釋憲案20日下午3時宣判 開放民眾旁聽32席

憲法法庭今訂9月20日下午3時宣布死刑釋憲判決結果。（資料照）

2024/09/19 12:26

〔中央社〕王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查。憲法法庭將於9月20日下午3時於司法院憲法法庭宣判，並開放民眾旁聽32席及網路直播。

司法院指出，憲法法庭席位共64席，開放民眾旁聽32席。民眾要請領旁聽證者，可持國民身分證或其他足資辦識身分的證件，於9月20日下午2時15分起至2時45分到台灣高等法院刑事庭大廈1樓入口處，依排隊先後填載旁聽證領取表並查驗身分證件後核發，額滿為止。

請繼續往下閱讀...

王信福等37名死囚認為死刑違反憲法平等權、生存權、比例原則，聲請法規範憲法審查並停止執行，憲法法庭於4月23日召開言詞辯論庭，邀集死囚訴訟代理人、法務部及專家學者陳述意見，當天辯論終結。

依據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。憲法法庭於7月12日公告，死刑釋憲案依憲法訴訟法第26條第2項後段規定，延長宣示判決期間。

憲法法庭於9月16日公告，憲法法庭審理111年度憲民字第904052號聲請人王信福聲請案及相關併案等，定於9月20日下午3時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法