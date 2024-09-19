兒福聯盟非「聯盟」募款享特殊待遇 立委林月琴：衛福部應拿掉聯盟

民進黨立委林月琴今接受「寶島聯播網」主持人周玉蔻專訪。（記者謝君臨翻攝）

2024/09/19 11:01

〔記者謝君臨／台北報導〕兒福聯盟在「剴剴案」爆發後，主管機關由教育部改為衛福部。民進黨立委林月琴今（18）日揭露，兒福聯盟並非「聯盟」，它底下沒有其他團體會員，卻代表了整個兒福界的聲音，在募款上享受特殊待遇，會導致其他小團體難以募款，甚至連政府單位都會誤會，呼籲衛福部可以把「聯盟」兩個字拿掉。

林月琴今接受「寶島聯播網」主持人周玉蔻專訪，她提及兒福聯盟時表示：「我有一點期待，政府有沒有考慮把『聯盟』兩字拿掉。」

她說，社福團體名稱有「聯盟」的，底下都有團體會員，像台灣少年權益與福利促進聯盟，底下有30個會員共同倡導。但「兒福聯盟」是個基金會，卻用「聯盟」的名字，所以之前政府很多部會認為它是「聯盟」，因此找它來開會，不管是教育部、內政部都認為它代表兒童組織，但事實上不是。

林月琴提及，當兒福聯盟要改隸衛福部時，她和政府部門社政單位溝通，對方驚訝表示：「蛤，它不是聯盟性組織！」難怪教育部、經濟部很多部會都會覺得它是「聯盟」，連社家署都不知道。

林月琴指出，她和衛福部溝通過，是否可以把兒福聯盟的「聯盟」兩字拿掉，但「兒福聯盟」4字已經被註冊，申請名稱專利。周玉蔻則批評，做慈善作業還把「兒福聯盟」註冊，當時的用意很噁心，大家都是用「慈善」兩字來看。

林月琴表示，過去兒童問題要表達，常常進不了政府部門，過去沒什麼兒童聯盟性組織，因為兒福聯盟名稱比較大，幾乎都是它代表兒童界發聲。這會妨害到整個兒福界發展，兒童問題這麼多，一定要有聯盟組織表達意見，現在雖然也有兒童權益聯盟，但短時間內沒辦法。

她說，自己長期在兒福界，認為資源分配要公平，「盟」字輩通常是團體意見去主張，兒福的民間團體有大有小，「你現在獨霸，小團體的聲音是聽不到的。」

「連政府部門都會誤會它是聯盟性組織，更何況是外界。」林月琴說，從兒福聯盟在2019年被說用3.7億買房，那時它有33億，以為會影響募款，結果沒有，短短5年資產已高達46億。

林月琴表示，現在公共政策平台也有人發起是否停止募款，她就教衛福部，但事實上，兒福聯盟很少透過每一年提報的募款計畫到衛福部，那募得的金額約1、2千萬，但實際上平常民眾捐款都好幾億，即便募款計畫不讓它申請，平常大家都還是會捐很多錢。

她也提醒聽眾朋友，真的要去看團體做什麼事，做的量體和它拿到錢的關聯性，如果它只有200個個案，只要募2千萬，但它拿到5千萬，還是做200個個案，那它錢越疊越高，社會善款有限，相對的，這樣很多小團體就拿不到錢。

林月琴指出，她也向政府部門反應，以後請找真正聯盟性組織來開會，進到政府部門要聽取更多聲音，不是單一機構。

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