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    與李多慧逛南機場夜市吃美食全網羨煞 蔣萬安：下次帶太太、小孩去

    台北市產發局舉辦「台北夜市打牙祭」活動，安排蔣萬安邀李多慧一起踅夜市吃美食。（取自蔣萬安臉書）

    台北市產發局舉辦「台北夜市打牙祭」活動，安排蔣萬安邀李多慧一起踅夜市吃美食。（取自蔣萬安臉書）

    2024/09/19 10:19

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安臉書貼出與韓國超人氣啦啦隊女神李多慧一起逛南機場夜市的影片，讓許多民眾好羨慕，還有人留言問「為什麼市長可以？」，原來是為台北市產發局近期舉辦的「台北夜市打牙祭」活動宣傳，蔣萬安今（19）天出席活動受訪表示，一定會再找時間帶太太及小朋友到南機場夜市去品嘗美食。

    台北市產發局舉辦「台北夜市打牙祭」活動，安排蔣萬安邀李多慧一起踅夜市吃美食，蔣萬安18日晚間在臉書貼出他與李多慧逛南機場夜市的影片，品嘗了蔥燒肉飯、竹筍湯，還有甜點圓仔湯、限量提拉米蘇花生捲冰淇淋，李多慧也以韓文介紹美食。

    影片中，李多慧幫蔣萬安夾菜，讓李多慧粉絲留言問「為什麼市長可以？」蔣萬安今天出席城市網災害小組會議暨全暨研討會前受訪，被問及太太有沒有看過這支影片？蔣萬安表示有看過，他也一定會找時間帶太太還有小朋友到南機場夜市品嚐美食。

    蔣萬安表示，非常歡迎市民朋友，國內外觀光客都可以到台北市包含南機場夜市在內的各個商圈、夜市打牙祭，參與產發局商業處所規畫的活動。

    台北市產發局舉辦「台北夜市打牙祭」活動，安排蔣萬安邀李多慧一起踅夜市吃美食。（取自蔣萬安臉書）

    台北市產發局舉辦「台北夜市打牙祭」活動，安排蔣萬安邀李多慧一起踅夜市吃美食。（取自蔣萬安臉書）

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