顧立雄提3施政目標：戰爭型態已根本性轉變 致力無人系統研發運用

國防部長顧立雄提出無人機籌購、單兵個人裝備強化，以及現代人性化管理3大施政目標。（資料照）

2024/09/19 10:15

〔記者吳哲宇／台北報導〕立法院開議在即，行政院長卓榮泰明天將進行施政報告並備質詢，國防部長顧立雄昨日也在一場茶敘上，指出戰爭型態已「根本性」轉變。攻守雙方目標已從消滅敵有生力量，逐漸轉向綜合運用有形無形戰力，改變敵我、乃至利益相關第三方認知；他並提出無人機籌購、單兵個人裝備強化，以及現代人性化管理3大施政目標，將重點放在無人系統、人工智慧及先進科技研發運用，以打造具備防衛韌性的堅強國軍。

顧立雄在茶敘談話中，首先談及「國防預算」編列及結構。他表示，必須考慮防衛作戰的需求，以及政府整體的財政與施政規劃，人員維持費均務實編列，並把重點放在建構不對稱作戰能力、強化防衛韌性及堅實後備戰力；作業維持費近年穩定成長，對發揮武器裝備效能、提供良好後勤支援，尤有助益。

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新式武器裝備籌建方面，顧立雄特別關注「單兵個人武器裝備」，指出陸軍、憲兵及後備，將從明年至117年，籌補8萬6114把T112新式步槍，依部隊類型及作戰任務需求，配發單兵光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷指器；軍備局205廠也已開始執行6.8公厘步槍研發，預計明年3月可完成研製，交由軍種測評。

顧立雄強調，若將步槍視為官兵的矛，新一代抗彈板就是盾。軍備局已在去年底，依美軍ESAPI規格執行研發新式抗彈板並測試合格，可有效抵抗共軍5.8公厘鋼芯彈，規劃明年產製交付軍種。

顧立雄指出，國防部汲取俄烏戰爭、以哈衝突啟示之外，也考量少子化影響，將重點放在無人系統、人工智慧及先進科技研發運用。以無人機為例，運用在防衛作戰各階段，可大幅優化部隊戰力；後續導入人工智慧，更可以強化系統整合，加速執行任務的效能。

另外，顧立雄也強調，無論科技如何發展，國防組織型態如何轉變，「人力」始終是最寶貴的資產。以人性化、現代化的管理，削減形式主義、降低無謂干擾，是提升官兵士氣、進而強化戰力的重要基石。

顧立雄另指出，近年來隨著資訊科技的快速發展，戰爭型態已經產生根本性的變化。攻守雙方的目標，已經從消滅敵人有生力量；逐漸轉向綜合運用有形、無形戰力，改變敵、我乃至利益相關第三方的認知。台灣位居「第一島鏈」的重要戰略位置，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。已有多個自由民主國家，表達對臺灣防衛能力的重視和支持，無論形式為何，都由衷感謝。

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