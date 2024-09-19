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    首頁　>　臺北市

    葡萄桑、蘇力夾擊！中南部恐有局部大雨 週末水氣偏多

    目前太平洋地區有葡萄桑颱風和今天上午生成的蘇力颱風。圖為2個颱風的路徑潛勢預報。（中央氣象署提供）

    目前太平洋地區有葡萄桑颱風和今天上午生成的蘇力颱風。圖為2個颱風的路徑潛勢預報。（中央氣象署提供）

    2024/09/19 10:37

    首次上稿 10:01
    更新時間 10:37

    〔記者林志怡／台北報導〕第15號颱風蘇力於上午生成，且台灣持續受到低壓帶影響。中央氣象署預報員葉致均指出，今日隨著位於北方的颱風葡萄桑影響，中南部與局部山區須注意局部大雨，另位於南海的颱風蘇力西移後，台灣周邊風場為偏南風，因此入夜後南台灣會有較明顯雨勢，且21日至24日期間降雨都會比較明顯。

    葉致均說明，台灣上空受低壓帶籠罩，加上周邊近期有多個低壓系統出現，包括靠近中國的颱風葡萄桑、位於南海的颱風蘇力，以及位於菲律賓東側的低壓系統，近期維持較不穩定的天氣型態。

    針對颱風葡萄桑，葉致均指出，葡萄桑以每小時44公里速度，向西北西進行，預計今日晚間登陸中國地區，而隨著颱風持續西移，台灣北部地區的降雨機率也受到影響，轉為多雲到晴，且午後可能有局部短暫雷陣雨，中南部與局部山區則可能有局部大雨出現。

    今日稍早生成的蘇力颱風則以每小時13公里速度，向西南西進行、持續靠近越南陸地區域。葉致均表示，蘇力對於台灣不會有直接影響，但隨著後續西移，會造成台灣周邊的環境風場呈現偏南風，使迎風面地區出現較明顯降雨，因此入夜後南台灣將出現較明顯的雨勢。

    葉致均也提到，目前位於菲律賓東側的低壓系統則持續有熱帶雲簇存在，後續強度變化有待觀察，但隨著此一低壓後續往西移動、靠近台灣，也將帶入較多的水氣。

    因此，葉致均提醒，台灣於21日（週六）至24日（下週二）期間持續位於低壓帶範圍內，周邊水氣將明顯偏多，各地都可能出現降雨，且週日（22日）雨勢最為明顯，且低壓帶內可能還會有其他天氣系統發展的情況，需持續觀察，而25日（下週三）仍可能有部分殘留水氣影響，之後才會逐漸趨緩。

    蘇力颱風預計持續往西移動，登陸越南陸地區域。（中央氣象署提供）

    蘇力颱風預計持續往西移動，登陸越南陸地區域。（中央氣象署提供）

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