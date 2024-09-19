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黎巴嫩呼叫器爆炸案 士檢指揮國安站約談金阿波羅董座許清光

士檢今指揮國安站約談「金阿波羅公司」董座許清光。（資料照）

士檢今指揮國安站約談「金阿波羅公司」董座許清光。（資料照）

2024/09/19 10:01

〔記者溫于德／台北報導〕黎巴嫩17日下午發生大規模呼叫器爆炸事件，造成嚴重死傷，一度傳出呼叫器疑為新北市汐止區「金阿波羅公司」製造，董事長許清光回應，媒體報導的型號「AR-924」呼叫器由匈牙利布達佩斯代理商製造，金阿波羅只提供商標貼牌。然轄區士林地檢署昨經剪報分「他」字案，由國安專組主任檢察官周芝君負責偵辦，並於今天上午指揮調查局國安站約談許清光到案說明。

金阿波羅公司成立至今29年，為合法登記工廠，專門從事電腦或電子產品製造，登記資本額為1億元，新北市政府目前查無違規。有民眾發現，百貨公司美食街常用的取餐呼叫器，大多是出自阿波羅公司的產品。

金阿波羅公司發布聲明稿指出，公司與BAC有長期的貼牌授權與區域代理合作關係，金阿波羅授權BAC在特定區域內使用金阿波羅的品牌商標進行產品銷售，但產品的設計、製造都由BAC負責。

許清光昨受訪表示，AR-924呼叫器是代理商在國外製造，並非金阿波羅設計或製造的產品，代理商老闆Tom應為奧地利人，代理許多金阿波羅公司的產品，3年前代理商向他表示，想要自力製造呼叫機，用金阿波羅的品牌掛名推展，而掛名貼牌就是要簽約與收費，據他了解，掛名販售至今不超過兩年。

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