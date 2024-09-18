曾籲京華城容積獎勵回歸適法性 證人前都委馮正民傳喚後請回

交通大學榮譽退休教授、前都委會都委馮正民。（記者陳彩玲攝）

2024/09/18 17:55

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署持續追查京華城弊案，為釐清20％容積獎勵決策過程，今天下午傳喚交通大學榮譽退休教授、都委會前都委馮正民作證，訊後請回；他曾參與專案小組會議，主張京華城申請的方案四應回歸「適法性」，貿然增加容積會造成交通、環境衝擊。馮正民庭訊後面對媒體僅說偵查不公開，隨即快步離去。

京華城2020年7月提出「容積獎勵、容積移轉」變更細部計畫案，都委會於第775次會議決議組成專案小組，就容積獎勵項目的公益性、對價性、適法性等議題詳細討論後再提會審議，由委員徐國城擔任召集人，成員包括委員何芳子、馮正民、黃台生、潘一如、陳明吉等人，於2021年3月18、7月1日16召開二次專案小組會議討論。

馮正民在專案小組會議上指出，京華城的提案無法適用台北市土地使用分區管制條例的容積獎勵項目，都市更新條例的的容積獎勵項目也不太適用，並提問都發局或都委會過去有沒有準用相關條例通過的前例？他認為，第一個還是回到適法性，適法性怎麼解釋？

此外，馮正民提及，容積率560％的提升，都委會權責是20％容積獎勵，容積轉移是另外，容積獎勵的20％增加後，再加上容積移轉30％，會造成環境衝擊，雖然京華城貢獻很多，創造了好的環境，但一旦增加容積，可能又會造成交通衝擊，地區能不能承載也是一個課題。

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