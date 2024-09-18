中共僅願開放福建居民赴金馬觀光 學者：給甜頭當統戰工具

中國廈門市旅遊協會秘書長林峰（前排右五）率領的踩線團今日抵達金門水頭碼頭，金門縣副縣長李文良（前排左六）、議長洪允典（前排左七）前往迎接。（記者吳正庭攝）

2024/09/18 17:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國開放福建民眾赴馬祖旅遊，近期可能進一步恢復到金門觀光。廈門市旅遊業代表組成的踩線團，今日經小三通赴金門，展開三天兩夜行程。專家學者分析，中共僅願意開放福建居民到金馬旅遊，對台灣觀光效益不大，這種做法是「區別對待」的統戰操作，給些甜頭給金門，有利於當中共的統戰工具。

國民黨金門縣黨部主委陳玉珍、金門縣議會議長洪允典等人，日前相繼率團赴北京拜會國台辦主任宋濤，爭取恢復中國觀光客赴金旅遊後，廈門旅遊業者一行13人今日到金門踩線，獲得金門縣政府熱烈歡迎。

對此，台灣智庫諮詢委員吳瑟致受訪表示，中共僅願開放福建民眾赴金馬旅遊，不願讓其他省分中客來台觀光，擺明是「區別對待」的統戰手法。而且中國經濟不振，福建民眾到馬祖觀光意願不高，截至上週僅10幾個人，對當地觀光沒太大助益。

吳瑟致指出，福建作為兩岸融合發展試驗區的成效不彰，中國希望先藉由恢復金馬觀光促進融合，也希望藉此形塑政治效應，例如宣傳中客的觀光效益給台灣政府壓力。不過，中共可能打錯如意算盤，基本上，多數台灣民眾對中客是無感的，台灣旅遊業也不像過去一樣依賴中國。

吳瑟致研判，中共這招效果不大，中國觀光客為何要去金門、馬祖旅遊？來台灣觀光的吸引力應該比金馬來得大。從政治上來看，金馬與台灣很不同，除地緣上接近中國大陸，政治意識也不像台灣南部那樣本土化，金馬現在反而是中共進行統戰的工具。

台灣教授協會會長陳俐甫表示，中國禁止中客來台，藉此懲罰民進黨。賴總統執政後，中共知道再不開放觀光，就沒辦法交出統戰成績單，所以先開放馬祖、金門，只要願意承認一中原則，一切都好談，緊緊綁住想做中客生意的旅遊業者，「以商逼政」對民進黨形成壓力。

陳俐甫批評，中國將開放中客赴金門旅遊，這是國民黨立委陳玉珍去北京朝拜後，中國給金門的甜頭，也不是陳有多厲害，而是中國把紅利做給國民黨，避免政績落到民進黨政府手中，一切都是政治操作，僅開放金馬對台灣觀光助益不大。

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