藍白遇「2758決議不涉台」秒離席 黃捷：不替台灣發聲當立委幹嘛？

民進黨立委黃捷表示，今天黨團協商時，民進黨團提出希望不分政黨，朝野響應國際上「聯合國第2758決議不涉及台灣地位」的決議文。不料，立法院長韓國瑜連聽都不肯聽，直接宣布散會，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌也馬上離席。（黃捷國會辦公室提供）

2024/09/18 17:16

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜今（18）日召集朝野黨團協商新會期開議日等相關事宜，席間民進黨團響應國際挺台行動，提出「聯合國大會第2758決議不涉及台灣地位」的決議文，盼朝野黨團共同支持，不料韓院長及藍、白黨團幹部卻秒離席。對此，民進黨立委黃捷痛批：「不敢替台灣發聲，你們當立委幹嘛？」

黃捷表示，立委為國家利益發聲，是天經地義的事。但是，當中國不斷扭曲聯大第2758聲明、阻撓台灣參與國際組織、剝奪台灣參與國際社會權益時，台灣當然必須澄清！

黃捷說，今天黨團協商時，民進黨團提出希望不分政黨，朝野響應國際上「聯合國第 2758決議不涉及台灣地位」的決議文。不料，韓院長連聽都不肯聽，直接宣布散會，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌也馬上離席。

黃捷指出，國民黨團的理由是：「這個決議會造成緊張關係」。她批評，這個理由很荒謬，藍白代表轉身離去更顯心虛。她想請問藍、白委員們：「如果因為替台灣發聲、造成中國單方面不開心，就避而不談，甚至忽視國際社會聲援台灣的聲音，那人民選出你們當立委到底要幹嘛？」

黃捷表示，事實上，「聯大第2758決議不涉及台灣地位」是一個事實陳述，完全不涉及任何立場。國際上澳洲、荷蘭國會相繼通過「聯大第2758號決議文」不涉台的決議，世界逐漸注意到台灣時，國民黨和民眾黨的態度是視而不見、直接離席，相信台灣人都能看的很清楚。

黃捷強調，台灣的處境一直很艱難，朝野要能團結對外，我們才能站穩世界。

由立法院民進黨團草擬的朝野黨團挺台共同聲明。（黃捷國會辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法