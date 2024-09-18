低氣壓週末撲台易有局部較大雨勢 25日後天氣回穩

氣象署公布未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2024/09/18 16:57

〔記者林志怡／台北報導〕近期低緯度海域有多個熱帶天氣系統發展，中央氣象署預報員劉宇其指出，今日菲律賓東側海域出現另處低壓系統，目前歐洲、美國模式都預測此一低壓會在週末通過台灣，並帶來較明顯的降雨，是否會增強為颱風強度仍有待觀察；另位於南海的熱帶性低氣壓結構整合情況不佳，可能在登陸後就會減弱。

熱帶低壓系統持續出現，台灣周邊除颱風葡萄桑外，尚有多處低壓系統。劉宇其表示，葡萄桑預計在明天最接近台灣，隨著颱風區域靠近台灣本島，周邊的水氣也會逐漸增加，桃園以北的迎風面區域降雨將趨於明顯。

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此外，劉宇其說，菲律賓東側的海域今日有一處低壓系統開始發展，歐洲與美國模式都預測此一系統會在週日（22日）至下週一（23日）期間通過台灣上空，但對於低壓的強度，歐洲模式認為強度較低、僅會維持一般低壓水準，美國模式則認為有機會增強為颱風，後續仍待觀察。

劉宇其進一步指出，本週六（21日）至下週二（24日）期間，各地容易出現陣雨或局部較大雨勢，且在此期間各地雲層較厚、氣溫會稍有轉涼，各地高溫落在28度左右；下週三（25日）以後，隨著低壓帶逐漸遠離、水氣減少，中南部將恢復短暫陣雨的天氣型態，北部、東半部則以午後雷雨為主。

至於位於南海的熱帶性低氣壓情況，劉宇其說明，南海海面的熱帶雲系仍相當旺盛，但TD17的中心整合情況不如預期、結構沒有很好，且已經非常接近陸地區域，因此預期此一熱帶雲系可能在登陸後就會持續減弱，不過TD17東側有另一處低氣壓出現，未來是否會增強為颱風，有待持續觀察。

劉宇其也提醒，桃園到台中、金馬、綠島、蘭嶼等地今日晚間會有較強陣風出現；隨著明天颱風葡萄桑登陸中國沿岸，風力就會逐漸減弱；19日至21日期間會有長浪出現，東半部、恆春半島浪高可能超過2米，20日至21日西南沿海、澎湖等區域也需注意長浪情況。

天氣概況。（中央氣象署提供）

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