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中國男駕艇偷渡來台判8月 士院說明判決理由

中國前海軍艇長阮芳勇偷渡來台，士院今依入出國及移民法之未經許可進入台灣地區罪對阮判刑8月。（資料照）

中國前海軍艇長阮芳勇偷渡來台，士院今依入出國及移民法之未經許可進入台灣地區罪對阮判刑8月。（資料照）

2024/09/18 16:51

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院今依入出國及移民法之未經許可進入台灣地區罪，對6月初偷渡來台的中國前海軍艇長阮芳勇判刑8月；行政庭長蔡守訓於宣判後說明簡要判決理由，指阮未經許可進入台灣，嚴重損害我國國安，但念在阮坦承犯行等，依法判刑。

蔡守訓說，負責審理本案的士院合議庭審酌阮芳勇為求入境台灣地區，對我國海防有相當了解，未經主管機關許可，以自駕方式橫渡台灣西北部海域入境，重大損害我國國家安全及政府對入出國管理的正確性，應予非難。

但合議庭念在阮芳勇犯後始終坦承犯行，也考量阮的犯罪動機、目的手段及情節，以及阮自訴智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，依法對阮判刑8月，相關犯罪所用之物（快艇等物）宣告沒收。

至於士院是否應對阮芳勇驅逐出境？蔡守訓表示，屬這於行政機關（移民署）的裁量權，非士院應予審究。

今年6月9日，60歲中國籍男子阮芳勇駕駛中國製玻璃缸體「鴻津快艇」，從中國福建省三都港出發航行12小時，直奔我國淡水渡船頭，被捕時宣稱要「投奔自由」；士院今依未經許可進入台灣地區罪對阮判刑8月。

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