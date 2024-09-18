國民黨稱基隆「惡罷」但民進黨很會選舉 最後關鍵時刻不敢大意

國民黨文傳會主委李彥秀18日出席中常會，會後受訪。（記者張嘉明攝）

2024/09/18 16:17

〔記者施曉光／台北報導〕針對基隆市長謝國樑罷免案，國民黨文傳會主委李彥秀今日受訪表示，這段時間謝國樑無論在治安、交通方面的努力，都在全國各縣市排名之前，更何況基隆東岸商場在司法上已經4連勝，「惡罷」其實已經沒有太多的立場，但由於民進黨非常會選舉，在最後關鍵時刻國民黨完全不敢大意。

李彥秀強調，國民黨將正面對決民進黨的惡意，以及民進黨在「惡罷團體」背後操作議題，過去前基隆市長林右昌自己招標、發包出去的案子，現在民進黨刻意栽贓到謝國樑的身上，但相信基隆市民的眼睛雪亮、耳朵清楚，國民黨會用一票票的支持，幫助謝國樑以及市府團隊獲得基隆市民的認同。

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此外，針對國民黨籍新北市議員白珮茹疑因助理費問題，涉犯貪汙治罪條例，遭檢調搜索服務處，李彥秀回應，國民黨尊重檢調的調查，但也希望在調查期間，檢調方面謹守不隨便對外放話，一切尊重司法程序。

有關媒體詢問民眾黨主席柯文哲遭羈押中，是否影響藍白合作的問題，李彥秀表示，這個議題她已經多次代表國民黨對外發言，她強調，台北市議員本於市政監督、發言，黨中央都非常尊重，因為國民黨不是一言堂，但議員的監督也要本於事實，無論市政監督或藍、白兩黨接下來在立法院的合作，這是兩個不同層次的問題，國民黨尊重司法檢調調查，但司法檢調也必須要有一定的獨立性，不隨便對外放話，而在野黨的合作監督執政黨，在民主社會天經地義，藍、白也一定會合作。

此外，李彥秀指出，國民黨今年的全代會將結合黨慶活動，後續將會對外公布相關規劃，她透露，美國民主、共和兩黨黨代表大會非常活潑，因此今年的國民黨全代會將與以往方式不同，會以黨代表與黨員支持為重要核心，大家一起歡度黨的130歲生日，各地方藍營執政縣市首長都會想辦法參加，全代會的場外布置則會把各執政縣市的特色展露出來，讓外界看到國民黨在各縣市的執政成績。

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